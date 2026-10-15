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Головна Спорт Еліна Світоліна вийшла у 30-й чвертьфінал WTA 1000

Еліна Світоліна вийшла у 30-й чвертьфінал WTA 1000

Ua ru
15 жовтня 2026 18:27
Еліна Світоліна встановила рекорд на WTA 1000 і вийшла у 30-й чвертьфінал
Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: REUTERS/Tingshu Wang

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у 30-й чвертьфінал WTA 1000. Такого досягли лише девʼять спортсменок. Вона впевнено здолала китайську тенісистку Ханьюй Го у двох сетах.

Про це стало відомо за підсумками матчу, передає Новини.LIVE.

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Еліна Світоліна вийшла у 30-й чвертьфінал WTA 1000 

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу над представницею Китаю Ханьюй Го на турнірі в Ухані. Поєдинок завершився з рахунком 6:1, 6:4 і тривав 1 годину 32 хвилини.

Світоліна стала дев’ятою тенісисткою, яка дісталася 30 чвертьфіналів категорії WTA 1000. Цей рівень турнірів запровадили у 2009 році.

У доробку Світоліної також п’ять титулів, здобутих на змаганнях цієї категорії.

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Загалом для неї це вже 94-й вихід до чвертьфіналу на рівні туру та 12-й у поточному сезоні.

У п’ятницю, 16 жовтня, українка змагатиметься за місце у півфіналі, який може стати для неї 50-м у кар’єрі.

Її наступну суперницю визначить матч між італійкою Жасмін Паоліні та британкою Сонай Картал.

Як писали Новини.LIVE"Шахтар" переміг грецький АЕК у другому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбувся на лондонському стадіоні "Стемфорд Брідж" і завершився з рахунком 3:1 на користь українського клубу.

Також ми писали, що Світоліна розпочала виступ на турнірі категорії WTA 1000 в китайському Ухані з перемоги над росіянкою Людмилою Самсоновою. У матчі другого кола вони провели три сети, за підсумками яких українка виграла з рахунком 6:2, 5:7, 6:2.

Китай Україна Еліна Світоліна Теніс Еліна Світоліна українські тенісисти
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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