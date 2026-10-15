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Главная Спорт Элина Свитолина вышла в 30-й четвертьфинал турнира серии WTA 1000

Элина Свитолина вышла в 30-й четвертьфинал турнира серии WTA 1000

Ua ru
15 октября 2026 18:27
Элина Свитолина установила рекорд на WTA 1000 и вышла в 30-й четвертьфинал
Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: REUTERS/Tingshu Wang

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 30-й четвертьфинал турнира серии WTA 1000. Такого достигли лишь девять спортсменок. Она уверенно обыграла китайскую теннисистку Ханьюй Го в двух сетах.

Об этом стало известно по итогам матча, передает Новини.LIVE.

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Элина Свитолина вышла в 30-й четвертьфинал WTA 1000

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над представительницей Китая Ханьюй Го на турнире в Ухане. Поединок завершился со счётом 6:1, 6:4 и длился 1 час 32 минуты.

Свитолина стала девятой теннисисткой, которая вышла в 30 четвертьфиналов категории WTA 1000. Этот уровень турниров был введен в 2009 году.

В активе Свитолиной также пять титулов, завоеванных на соревнованиях этой категории.

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В целом для неё это уже 94-й выход в четвертьфинал на уровне тура и 12-й в текущем сезоне.

В пятницу, 16 октября, украинка будет бороться за место в полуфинале, который может стать для неё 50-м в карьере.

Ее следующую соперницу определит матч между итальянкой Жасмин Паолини и британкой Сонай Картал.

Как писали Новини.LIVE, "Шахтер" победил греческий АЕК во втором туре основного этапа Лиги чемпионов. Поединок состоялся на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершился со счётом 3:1 в пользу украинского клуба.

Также мы писали, что Свитолина начала выступление на турнире категории WTA 1000 в китайском Ухане с победы над россиянкой Людмилой Самсоновой. В матче второго раунда они сыграли три сета, по итогам которых украинка выиграла со счётом 6:2, 5:7, 6:2.

Китай Украина Элина Свитолина Теннис Элина Свитолина украинские теннисисты
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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