Свитолина обыграла Самсонову в Ухане и установила личный рекорд сезона

Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно начала выступление на турнире серии WTA 1000 в китайском Ухане, обыграв во втором круге россиянку Людмилу Самсонову со счетом 6:2, 5:7, 6:2. Победа во втором круге позволила украинке установить личный рекорд по количеству побед на турнирах-тысячниках в течение одного сезона.

О результатах матчей украинок во втором круге сообщил портал Новини.LIVE.

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Свитолина победила Самсонову

Одесситка уверенно начала матч и выиграла первый сет со счетом 6:2. Во втором сете Свитолина вела 3:1, однако позволила сопернице вернуться в игру.

При счете 5:4 Элина не реализовала два матчбола, после чего Самсонова выиграла сет — 7:5.

В решающем сете украинка вновь перехватила инициативу и довела матч до победы — 6:2.

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По итогам встречи Свитолина выполнила четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала девять из 18 брейк-пойнтов. Всего украинка выиграла 97 розыгрышей против 79 у соперницы.

После матча Элина на корте отметила собственную психологическую устойчивость.

"Для меня это был хороший матч. Я чувствовала, что играю хорошо, но во втором сете соперница смогла вернуться в игру. Мне пришлось существенно прибавить в третьем сете", — сказала Свитолина.

Свитолина установила личный рекорд

Украинка одержала 25-ю победу на турнирах WTA 1000 в этом сезоне. Это ее лучший результат в карьере, поскольку предыдущий рекорд составлял 21 победу в 2017 году.

Кроме того, Свитолина выиграла все 36 матчей сезона, в которых побеждала в первом сете.

В третий круг турнира в Ухане украинка пробилась впервые с 2019 года, когда дошла до четвертьфинала.

Следующей соперницей Элины станет китаянка Го Ханьюй.

Другие украинки завершили выступления в одиночном разряде. Даяна Ястремская уступила американке Иве Йович — 4:6, 1:6, а Дарья Снигур проиграла индонезийке Джанис Тджен — 5:7, 3:6.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих назвала три главные цели на следующие годы. Олимпийская чемпионка стремится завоевать еще одно золото Игр, побить олимпийский рекорд и превзойти собственное мировое достижение.

Также Новини.LIVE писал, что в честь Магучих официально назвали астероид в Солнечной системе. Небесное тело получило название (57915) Mahuchikh, которое утвердил Международный астрономический союз.