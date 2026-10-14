Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Свитолина установила личный рекорд после победы над россиянкой

Свитолина установила личный рекорд после победы над россиянкой

Ua ru
14 октября 2026 18:00
Свитолина обыграла Самсонову в Ухане и установила личный рекорд сезона
Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно начала выступление на турнире серии WTA 1000 в китайском Ухане, обыграв во втором круге россиянку Людмилу Самсонову со счетом 6:2, 5:7, 6:2. Победа во втором круге позволила украинке установить личный рекорд по количеству побед на турнирах-тысячниках в течение одного сезона.

О результатах матчей украинок во втором круге сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Свитолина победила Самсонову

Одесситка уверенно начала матч и выиграла первый сет со счетом 6:2. Во втором сете Свитолина вела 3:1, однако позволила сопернице вернуться в игру.

При счете 5:4 Элина не реализовала два матчбола, после чего Самсонова выиграла сет — 7:5.

В решающем сете украинка вновь перехватила инициативу и довела матч до победы — 6:2.

Читайте также:

По итогам встречи Свитолина выполнила четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала девять из 18 брейк-пойнтов. Всего украинка выиграла 97 розыгрышей против 79 у соперницы.

После матча Элина на корте отметила собственную психологическую устойчивость.

"Для меня это был хороший матч. Я чувствовала, что играю хорошо, но во втором сете соперница смогла вернуться в игру. Мне пришлось существенно прибавить в третьем сете", — сказала Свитолина.

Свитолина установила личный рекорд

Украинка одержала 25-ю победу на турнирах WTA 1000 в этом сезоне. Это ее лучший результат в карьере, поскольку предыдущий рекорд составлял 21 победу в 2017 году.

Кроме того, Свитолина выиграла все 36 матчей сезона, в которых побеждала в первом сете.

В третий круг турнира в Ухане украинка пробилась впервые с 2019 года, когда дошла до четвертьфинала.

Следующей соперницей Элины станет китаянка Го Ханьюй.

Другие украинки завершили выступления в одиночном разряде. Даяна Ястремская уступила американке Иве Йович4:6, 1:6, а Дарья Снигур проиграла индонезийке Джанис Тджен5:7, 3:6.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих назвала три главные цели на следующие годы. Олимпийская чемпионка стремится завоевать еще одно золото Игр, побить олимпийский рекорд и превзойти собственное мировое достижение.

Также Новини.LIVE писал, что в честь Магучих официально назвали астероид в Солнечной системе. Небесное тело получило название (57915) Mahuchikh, которое утвердил Международный астрономический союз.

рекорд Элина Свитолина Теннис WTA украинские теннисисты
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации