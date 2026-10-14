Світоліна обіграла Самсонову в Ухані та встановила особистий рекорд сезону

Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: Reuters

Українська тенісистка Еліна Світоліна успішно розпочала виступ на турнірі серії WTA 1000 в китайському Ухані, здолавши у другому колі росіянку Людмилу Самсонову з рахунком 6:2, 5:7, 6:2. Перемога в другому колі дозволила українці встановити особистий рекорд за кількістю перемог на турнірах-тисячниках протягом одного сезону.

Про результати матчів українок у другому колі повідомив портал Новини.LIVE.

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Світоліна перемогла Самсонову

Одеситка впевнено розпочала матч і виграла перший сет з рахунком 6:2. У другому сеті Світоліна мала перевагу 3:1, однак дозволила суперниці повернутися в гру.

За рахунку 5:4 Еліна не реалізувала два матчболи, після чого Самсонова виграла сет — 7:5.

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У вирішальному сеті українка знову перехопила ініціативу та довела матч до перемоги — 6:2.

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За підсумками зустрічі Світоліна виконала чотири ейси, припустилася семи подвійних помилок та реалізувала дев'ять із 18 брейкпойнтів. Загалом українка виграла 97 розіграшів проти 79 у суперниці.

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Після матчу Еліна на корті відзначила власну психологічну стійкість.

"Для мене це був хороший матч. Я відчувала, що граю добре, але в другому сеті суперниця змогла повернутися в гру. Мені довелося суттєво додати в третьому сеті", — сказала Світоліна.

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Світоліна встановила особистий рекорд

Українка здобула 25-ту перемогу на турнірах WTA 1000 цього сезону. Це її найкращий результат у кар'єрі, адже попередній рекорд становив 21 перемогу у 2017 році.

Крім того, Світоліна виграла всі 36 матчів сезону, в яких перемагала у першому сеті.

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До третього кола турніру в Ухані українка пробилася вперше з 2019 року, коли дісталася чвертьфіналу.

Наступною суперницею Еліни стане китаянка Го Ханьоюй.

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Інші українки завершили виступи в одиночному розряді. Даяна Ястремська поступилася американці Іві Йович — 4:6, 1:6, а Дарія Снігур програла індонезійці Джаніс Тджен — 5:7, 3:6.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що українська легкоатлетка Ярослава Магучіх назвала три головні цілі на наступні роки. Олімпійська чемпіонка прагне здобути ще одне золото Ігор, побити олімпійський рекорд та перевершити власне світове досягнення.

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