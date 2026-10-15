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Главная Спорт Шахтер одержал первую победу в сезоне Лиги чемпионов

Шахтер одержал первую победу в сезоне Лиги чемпионов

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15 октября 2026 00:10
Шахтер обыграл АЕК в Лиге чемпионов: голы забили Педриньо, Винисиус и Мендоса
Матч "Шахтер" — АЕК. Фото: Reuters

Донецкий "Шахтер" одержал победу над греческим АЕКом во втором туре основного раунда Лиги чемпионов, обыграв соперника со счетом 3:1 на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж". Украинская команда пропустила первой, однако быстро отыгралась благодаря пенальти, а в концовке второго тайма забила еще дважды усилиями Винисиуса Тобиаса и Глейкера Мендосы.

О результате матча Лиги чемпионов сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Шахтер — АЕК
Результат матча "Шахтер" — АЕК. Фото: "Шахтер"

"Шахтер" победил АЕК в Лиге чемпионов

Греческая команда активно начала встречу и уже на третьей минуте могла открыть счет, однако после подачи углового мяч попал в стойку ворот Дмитрия Ризныка.

"Шахтер" ответил опасным ударом Алиссона Сантаны, который парировал голкипер АЕКа.

На 28-й минуте гости воспользовались ошибкой Винисиуса Тобиаса. После комбинации с участием игроков АЕКа мяч получил Ловро Майер, который ударом низом открыл счет.

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Впрочем, уже на 34-й минуте дончане восстановили равновесие. Арбитр Крис Кавана назначил пенальти за нарушение против Алиссона, а Педриньо реализовал одиннадцатиметровый.

До перерыва команды больше не забивали, хотя Педриньо Азеведо мог вывести "Шахтер" вперед, попав в перекладину.

"Шахтер" вырвал победу в концовке матча

Во втором тайме украинская команда больше контролировала мяч, однако долго не могла реализовать свои моменты.

На 80-й минуте Алиссон отдал передачу Винисиусу Тобиасу, который мощно пробил с острого угла. Голкипер АЕКа допустил ошибку, пропустив после рикошета мяч в ближний угол.

Окончательный счет на 86-й минуте установил Мендоса. После передачи Изаки он сместился с левого фланга штрафной площади и закрутил мяч в дальний верхний угол ворот.

Лига чемпионов. Основной раунд. Второй тур.

"Шахтер" — АЕК — 3:1

Голы: Педриньо да Силва, 34 (пен.), Винисиус Тобиас, 80, Мендоса, 86 — Майер, 28.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что украинская теннисистка Элина Свитолина установила личный рекорд после победы над россиянкой Людмилой Самсоновой на турнире в Ухане. Украинка обыграла соперницу со счетом 6:2, 5:7, 6:2 и одержала 25-ю победу на турнирах серии WTA 1000 в этом сезоне.

Также Новини.LIVE писал, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих назвала три главные цели на следующие годы. Олимпийская чемпионка стремится завоевать еще одно золото Игр, побить олимпийский рекорд и превзойти собственное мировое достижение. Сейчас лучший результат спортсменки в прыжках в высоту составляет 2,10 метра.

футбол ФК Шахтер Лига чемпионов еврокубки АЕК
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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