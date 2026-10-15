Шахтар обіграв АЕК у Лізі чемпіонів: забивали Педріньо, Вінісіус та Мендоса

Матч "Шахтар" — АЕК. Фото: Reuters

Донецький "Шахтар" здобув перемогу над грецьким АЕКом у другому турі основного раунду Ліги чемпіонів, обігравши суперника з рахунком 3:1 на лондонському стадіоні "Стемфорд Брідж". Українська команда пропустила першою, однак швидко відігралася завдяки пенальті, а наприкінці другого тайму забила ще двічі зусиллями Вінісіуса Тобіаса та Глейкера Мендози.

Про результат матчу Ліги чемпіонів повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Результат матчу "Шахтар" — АЕК. Фото: "Шахтар"

"Шахтар" переміг АЕК у Лізі чемпіонів

Грецька команда активно розпочала зустріч і вже на третій хвилині могла відкрити рахунок, однак після подачі кутового м'яч влучив у стійку воріт Дмитра Різника.

"Шахтар" відповів небезпечним ударом Аліссона Сантани, який парирував голкіпер АЕКа.

На 28-й хвилині гості скористалися помилкою Вінісіуса Тобіаса. Після комбінації за участю гравців АЕКу м'яч отримав Ловро Маєр, який ударом низом відкрив рахунок.

Читайте також:

Утім, уже на 34-й хвилині донеччани відновили рівновагу. Арбітр Кріс Кавана призначив пенальті за порушення проти Аліссона, а Педріньйо реалізував одинадцятиметровий.

До перерви команди більше не забивали, хоча Педріньйо Азеведо міг вивести "Шахтар" уперед, влучивши в поперечину.

"Шахтар" вирвав перемогу наприкінці матчу

У другому таймі українська команда більше контролювала м'яч, проте довго не могла реалізувати свої моменти.

На 80-й хвилині Аліссон віддав передачу Вінісіусу Тобіасу, який потужно пробив із гострого кута. Голкіпер АЕКу припустився помилки, пропустивши після рикошету м'яч у ближній кут.

Остаточний рахунок на 86-й хвилині встановив Мендоза. Після передачі Ізакі він змістився з лівого флангу штрафного майданчика та закрутив м'яч у дальній верхній кут воріт.

Ліга чемпіонів. Основний раунд. Другий тур.

"Шахтар" — АЕК — 3:1

Голи: Педріньйо да Сілва, 34 (пен.), Вінісіус Тобіас, 80, Мендоза, 86 — Маєр, 28.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що українська тенісистка Еліна Світоліна встановила особистий рекорд після перемоги над росіянкою Людмилою Самсоновою на турнірі в Ухані. Українка здолала суперницю з рахунком 6:2, 5:7, 6:2 та здобула 25-ту перемогу на турнірах серії WTA 1000 цього сезону.

Також Новини.LIVE писав, що українська легкоатлетка Ярослава Магучіх назвала три головні цілі на наступні роки. Олімпійська чемпіонка прагне здобути ще одне золото Ігор, побити олімпійський рекорд та перевершити власне світове досягнення. Наразі найкращий результат спортсменки у стрибках у висоту становить 2.10 метра.