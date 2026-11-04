Матч "Шахтер" — "Спортинг". Фото: Reuters

Донецкий "Шахтер" потерпел поражение от лиссабонского "Спортинга" в матче четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов. Поединок состоялся во вторник, 3 ноября, на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершился со счетом 0:1, а единственный гол во втором тайме забил полузащитник португальской команды Думбия.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE.

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Главный тренер "Шахтера" Арда Туран. Фото: Reuters

Ход матча "Шахтер" — "Спортинг"

Первый тайм прошел в равной борьбе, а команды не смогли реализовать свои моменты. Лучший шанс открыть счет в составе дончан имел Кауан Элиас, который на 42-й минуте после подачи Егора Назарины пробил выше ворот.

После перерыва гости активизировались и на 59-й минуте вышли вперед. Исса Думбия начал атаку перед штрафной площадью, после чего Силас Андерсен отдал передачу на Луиса Суареса. Защитник "Шахтера" Педриньо Азеведо перехватил мяч, но тот отскочил к Думбия, который отправил его в ворота.

На 63-й минуте "Спортинг" мог удвоить преимущество, однако Дмитрий Ризнык спас команду после удара головой Эдуарду Куарежмы.

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Матч "Шахтер" — "Спортинг". Фото: Reuters

"Шахтер" ответил опасными атаками. На 65-й минуте Марлон Гомес пробил через себя мимо штанги, а на 79-й голкипер гостей отразил удар Алиссона Сантаны со штрафного.

Ближе всего к голу дончане были на 82-й минуте, когда Алиссон сместился с правого фланга штрафной площади и попал в ближнюю штангу.

В конце встречи Невертон имел возможность сравнять счет, однако после удара головой мяч оказался в руках вратаря.

Лига чемпионов. Основной раунд. 4-й тур

"Шахтер" — "Спортинг" — 0:1

Гол: Думбия, 59.

"Шахтер": Ризнык — Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо — Очеретько, Назарина, Марлон Гомес — Алиссон, Элиас, Мендоза.

"Спортинг": Р. Силва — Фелисиссиму, Куарежма, Инасиу, Араухо — Думбия, Альтимиpa, Андерсен — Катаму, Суарес, Иоаннидис.

Предупреждение: Араухо, 66.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что донецкий "Шахтер" одержал первую победу в сезоне Лиги чемпионов, обыграв греческий АЕК со счетом 3:1. Дончане пропустили первыми, но сравняли счет благодаря пенальти Педриньо. В конце встречи победу обеспечили голы Винисиуса Тобиаса и Глейкера Мендозы.

Также Новини.LIVE писал, что "Шахтер" уступил миланскому "Интеру" в третьем туре Лиги чемпионов. Единственный мяч на 77-й минуте забил Карлос Аугусто после передачи Генриха Мхитаряна.