Матч ФК "Шахтер". Фото: УНИАН

По итогам европейской футбольной недели Украина сохранила 23-е место в пятилетнем рейтинге УЕФА, несмотря на отсутствие набранных очков. В то же время разрыв между странами, идущими в рейтинге впереди, увеличился, а Болгария и Словения вплотную приблизились к нашей позиции.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на аналитику Sport RBC.

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Результаты матчей Украины за неделю

Очередной тур европейских турниров завершился для украинской ассоциации без набора очков. Это произошло из-за неудачи донецкого "Шахтера". В рамках четвертого тура Лиги чемпионов команда потерпела поражение от "Спортинга" со счётом 0:1.

Это поражение "Шахтера" привело к тому, что суммарный результат Украины в нынешнем евросезоне застыл на отметке 3,125 балла. Если учитывать исключительно текущую кампанию, такой результат оставляет страну на 26-м месте среди всех европейских ассоциаций.

В глобальном пятилетнем рейтинге УЕФА, от которого напрямую зависит квота в еврокубках, Украина продолжает удерживать 23-ю позицию. Преимущество над Израилем и Азербайджаном пока сохранилось, поскольку обе страны завершили неделю с нулевым результатом.

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Рейтинг. Фото: Football Rankings

Не представляет пока критической угрозы и Словакия, которая также не смогла пополнить свои активы. Однако Словения и Болгария в полной мере воспользовались своими возможностями. Каждая из этих ассоциаций добавила в копилку по 0,5 балла, что позволило им ощутимо сократить отставание от украинского показателя.

Все команды, расположенные выше Украины, одержали победы. Венгрия, Хорватия, Швеция и Румыния синхронно пополнили свои активы на 0,5 балла. В свою очередь, Австрия и Шотландия заработали по 0,4 балла, поскольку их коэффициент делится на пятерых участников. В итоге все прямые конкуренты увеличили свой отрыв.

Если донецкий клуб в ближайшее время не возобновит набор очков, защитить текущую позицию станет чрезвычайно сложно. Необходимость финишировать не ниже 23-й строчки по итогам сезона-2026/27 очень высока, поскольку именно это место гарантирует, что чемпион Украины 2027/28 начнет борьбу в квалификации Лиги чемпионов 2028/29 сразу со второго раунда, минуя первый.

Новини.LIVE ранее сообщали, что футболист Криштиану Роналду официально завершил международную карьеру после 23 лет выступлений за сборную Португалии. Легендарный капитан покидает команду в статусе абсолютного рекордсмена: за 234 матча он забил 146 голов и помог завоевать три трофея. По словам 41-летнего нападающего, прощание с национальной командой далось ему нелегко.

Донецкий "Шахтер" уступил лиссабонскому "Спортингу" со счётом 0:1 в матче четвёртого тура основного этапа Лиги чемпионов. Домашняя игра "горняков" состоялась на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж", а исход противостояния решил единственный гол полузащитника гостей Иссы Думбия во втором тайме.