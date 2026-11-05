Португальський футболіст Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Португальський футболіст Кріштіану Роналду оголосив про завершення виступів за національну збірну після 23 років у команді. За цей час нападник провів 234 матчі та забив 146 голів, а також здобув зі збірною три міжнародні трофеї. Футболіст назвав рішення непростим.

Про завершення міжнародної кар'єри Роналду написав на своїй сторінці в Instagram, інформує Новини.LIVE.

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Чому Кріштіану Роналду залишає збірну Португалії

Футболіст не пояснив конкретних причин такого рішення, однак зазначив, що воно далося йому непросто.

"Настав день, коли я повертаю футболку з номером "7" нашої національної збірної. Я ніколи не вважав, що вона належить лише мені. Але впродовж 23 років я мав привілей і відповідальність носити її, захищати та брати її із собою на стадіони всього світу. Сьогодні настав час передати її майбутньому. Це було непросте рішення. Бо деякі рішення приймаються не лише розумом. Вони також приймаються серцем", — написав футболіст.

Що передувало завершенню кар'єри Роналду у збірній

Рішенню футболіста передував конфлікт із тренерським штабом національної команди. Після того як Роналду залишився на лаві запасних під час матчу проти Норвегії, він спершу пропустив тренування, а згодом самовільно залишив розташування збірної.

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Через це нападника не включили до заявки на два наступні матчі команди у Лізі націй — проти Данії та Норвегії.

Тренер збірної Португалії Жорже Жезуш заявляв про готовність обговорити ситуацію з футболістом і залишити для нього можливість повернення. Однак Роналду згодом звинуватив наставника в тому, що той не дотримався слова щодо його участі в матчі з Норвегією. У жовтні футболіст отримав 30-денне відсторонення від виступів за збірну.

Які рекорди та трофеї Роналду здобув у збірній Португалії

Кріштіану Роналду дебютував у національній команді в серпні 2003 року. За 23 роки виступів він провів 234 матчі та забив 146 голів. Обидва показники є світовими рекордами серед гравців чоловічих національних збірних.

Разом із Португалією нападник став чемпіоном Європи у 2016 році. Також він двічі вигравав Лігу націй — у 2019 та 2025 роках. Крім того, Роналду став першим футболістом в історії, який забивав на шести чемпіонатах світу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 4 листопада донецький "Шахтар" зазнав поразки від португальського "Спортінга" у четвертому турі Ліги чемпіонів. Матч завершився з рахунком 0:1, а єдиний гол у зустрічі забив Ісса Думбія на 59-й хвилині.

Також Новини.LIVE писали, що 2 листопада нападник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко встановив новий бомбардирський рекорд чемпіонату України. Футболіст перевершив попереднє досягнення за кількістю забитих м'ячів у Прем'єр-лізі.