Португальский футболист Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Португальский футболист Криштиану Роналду объявил о завершении выступлений за национальную сборную после 23 лет в команде. За это время нападающий провел 234 матча и забил 146 голов, а также завоевал со сборной три международных трофея. Футболист назвал это решение непростым.

О завершении международной карьеры Роналду написал на своей странице в Instagram, сообщает Новини.LIVE.

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Почему Криштиану Роналду покидает сборную Португалии

Футболист не объяснил конкретных причин такого решения, однако отметил, что оно далось ему нелегко.

"Настал день, когда я возвращаю футболку с номером "7" нашей национальной сборной. Я никогда не считал, что она принадлежит только мне. Но на протяжении 23 лет у меня была привилегия и ответственность носить её, защищать и брать с собой на стадионы по всему миру. Сегодня пришло время передать её будущему. Это было непростое решение. Ведь некоторые решения принимаются не только разумом. Они также принимаются сердцем", — написал футболист.

Что предшествовало завершению карьеры Роналду в сборной

Решению футболиста предшествовал конфликт с тренерским штабом национальной команды. После того как Роналду остался на скамейке запасных во время матча против Норвегии, он сначала пропустил тренировку, а затем самовольно покинул расположение сборной.

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Из-за этого нападающего не включили в заявку на два следующих матча команды в Лиге наций — против Дании и Норвегии.

Тренер сборной Португалии Жорже Жезуш заявлял о готовности обсудить ситуацию с футболистом и оставить для него возможность возвращения. Однако Роналду впоследствии обвинил наставника в том, что тот не сдержал слово относительно его участия в матче с Норвегией. В октябре футболист получил 30-дневную дисквалификацию от выступлений за сборную.

Какие рекорды и трофеи Роналду завоевал в сборной Португалии

Криштиану Роналду дебютировал в национальной команде в августе 2003 года. За 23 года выступлений он провел 234 матча и забил 146 голов. Оба показателя являются мировыми рекордами среди игроков мужских национальных сборных.

В составе сборной Португалии нападающий стал чемпионом Европы в 2016 году. Также он дважды выигрывал Лигу наций — в 2019 и 2025 годах. Кроме того, Роналду стал первым футболистом в истории, забивавшим на шести чемпионатах мира.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 4 ноября донецкий "Шахтер" потерпел поражение от португальского "Спортинга" в четвёртом туре Лиги чемпионов. Матч завершился со счётом 0:1, а единственный гол в встрече забил Исса Думбия на 59-й минуте.

Также Новини.LIVE писали, что 2 ноября нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко установил новый рекорд бомбардиров чемпионата Украины. Футболист превзошел предыдущее достижение по количеству забитых мячей в Премьер-лиге.