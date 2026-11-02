Футболист "Динамо" Киев Андрей Ярмоленко. Фото: "Динамо" Киев

Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко стал единоличным лучшим бомбардиром в истории Украинской Премьер-лиги, забив 125-й гол в матче против "Кривбасса". 37-летний футболист превзошел многолетнее достижение Максима Шацких, однако исторический поединок завершился для него удалением.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Динамо".

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Андрей Ярмоленко. Фото: "Динамо" Киев

Ярмоленко побил рекорд Шацких

"Динамо" в матче 11-го тура УПЛ победило "Кривбасс" со счетом 2:0.

На 18-й минуте Матвей Пономаренко открыл счет после передачи Ярмоленко. На 43-й минуте капитан киевлян реализовал пенальти, заработанный Пономаренко, и забил свой 125-й гол в чемпионате Украины.

Предыдущим рекордсменом был Максим Шацких, на счету которого 124 мяча. После исторического гола партнеры по команде приветствовали Ярмоленко стоя.

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Однако уже в компенсированное время первого тайма вингер получил прямую красную карточку за удар по ногам Джованни. Несмотря на игру в меньшинстве, "Динамо" удержало победу.

После матча Ярмоленко признался, что особенно ценит возможность превзойти достижение футболиста, который помогал ему в начале карьеры.

"Превзойти достижение такого великого мастера, как Максим Шацких, — не пустой звук. Многому учился на его матчах, а также он очень помог мне в начале карьеры", — отметил Андрей.

При этом футболист рассказал, что сохраняет мотивацию продолжать выступления, хотя имеет проблемы со здоровьем.

Реакция на исторический рекорд Ярмоленко

Шацких поделился в своем Instagram публикацией о новом рекорде, в которой Ярмоленко поставили на первое место в историческом рейтинге бомбардиров УПЛ.

Реакция Максима Шацких. Фото: скриншот

Бывший тренер сборной Украины Андреа Мальдера также поздравил футболиста.

"Я очень рад за тебя. Это достижение войдет в историю этой великой страны", — написал итальянский специалист.

Отметим, что в рейтинге лучших бомбардиров УПЛ после Ярмоленко и Шацких расположились Сергей Ребров (123 гола), Евгений Селезнев (117) и Андрей Воробей (105).

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что тренерский штаб киевского "Динамо" пополнил 28-летний польский специалист Артур Ренковски. Он стал ассистентом исполняющего обязанности главного тренера Мацея Кендзерека.

Также Новини.LIVE писал, что донецкий "Шахтер" разгромил киевское "Динамо" со счетом 3:0 в 1/8 финала Кубка Украины. В составе победителей отличились Глейкер Мендоза, Изаки Силва и Алиссон Сантана. Киевляне завершили матч с тремя удалениями: красные карточки получили Тарас Михавко, Тиаре и Эдуардо Герреро.