Футболіст "Динамо" Київ Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо" Київ

Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко став одноосібним найкращим бомбардиром в історії Української Прем'єр-ліги, забивши 125-й гол у матчі проти "Кривбасу". 37-річний футболіст перевершив багаторічне досягнення Максима Шацьких, однак історичний поєдинок завершився для нього вилученням.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу "Динамо".

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Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо" Київ

Ярмоленко побив рекорд Шацьких

"Динамо" у матчі 11-го туру УПЛ перемогло "Кривбас" із рахунком 2:0.

На 18-й хвилині Матвій Пономаренко відкрив рахунок після передачі Ярмоленка. На 43-й хвилині капітан киян реалізував пенальті, зароблений Пономаренком, і забив свій 125-й гол у чемпіонаті України.

Попереднім рекордсменом був Максим Шацьких, на рахунку якого 124 м'ячі. Після історичного гола партнери по команді привітали Ярмоленка стоячи.

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Проте вже в компенсований час першого тайму вінгер отримав пряму червону картку за удар по ногах Джованні. Попри гру в меншості, "Динамо" втримало перемогу.

Після матчу Ярмоленко зізнався, що особливо цінує можливість перевершити досягнення футболіста, який допомагав йому на початку кар'єри.

"Перевершити досягнення такого великого майстра, як Максим Шацьких, — не порожній звук. Багато вчився на його матчах, а також він дуже допоміг мені на початку кар'єри", — зазначив Андрій.

При цьому футболіст розповів, що зберігає мотивацію продовжувати виступи, хоча має проблеми зі здоров'ям.

Реакція на історичний рекорд Ярмоленка

Шацьких поділився у своєму Instagram публікацією про новий рекорд, у якій Ярмоленка поставили на перше місце в історичному рейтингу бомбардирів УПЛ.

Реакція Максима Шацьких. Фото: скриншот

Колишній тренер збірної України Андреа Мальдера також привітав футболіста.

"Я дуже радий за тебе. Це досягнення увійде в історію цієї великої країни", — написав італійський фахівець.

Зазначимо, що в рейтингу найкращих бомбардирів УПЛ після Ярмоленка та Шацьких розташувалися Сергій Ребров (123 голи), Євген Селезньов (117) та Андрій Воробей (105).

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що тренерський штаб київського "Динамо" поповнив 28-річний польський фахівець Артур Ренковскі. Він став асистентом виконувача обов'язків головного тренера Мацея Кендзьорека.

Також Новини.LIVE писав, що донецький "Шахтар" розгромив київське "Динамо" з рахунком 3:0 в 1/8 фіналу Кубка України. У складі переможців відзначилися Глейкер Мендоза, Ізакі Сілва та Аліссон Сантана. Кияни завершили матч із трьома вилученнями: червоні картки отримали Тарас Михавко, Тіаре та Едуардо Герреро.