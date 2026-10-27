Шахтар вибив Динамо з Кубка України: у киян три вилучення

Матч "Шахтар" — "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Донецький "Шахтар" розгромив київське "Динамо" з рахунком 3:0 у матчі 1/8 фіналу Кубка України, який відбувся на стадіоні "Арена Львів". Поєдинок запам'ятався не лише трьома голами господарів, а й одразу трьома вилученнями у складі киян, які більшу частину зустрічі провели в меншості.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч "Шахтар" — "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

"Шахтар" розгромив "Динамо" в Кубку України

Кияни активно розпочали зустріч, однак уже на 30-й хвилині залишилися вдесятьох. Захисник Тарас Михавко отримав пряму червону картку після відмашки від Олега Очеретька у штрафному майданчику суперника.

На 43-й хвилині "Шахтар" скористався чисельною перевагою. Після подачі кутового та боротьби у штрафному майданчику Глейкер Мендоза підібрав м'яч і пробив повз Георгія Бущана.

У другому таймі донеччани продовжили контролювати гру. На 74-й хвилині Ізакі Сілва подвоїв перевагу господарів, замкнувши головою подачу Аліссона з правого флангу.

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На 87-й хвилині Аліссон Сантана довів рахунок до розгромного, відправивши м'яч у нижній кут воріт після передачі Ізакі.

Наприкінці зустрічі ситуація на полі загострилася. На 90+2-й хвилині пряму червону картку отримав захисник "Динамо" Тіаре, а після фінального свистка арбітр вилучив і нападника Едуардо Герреро за агресивну поведінку.

"Шахтар" здобув перемогу з рахунком 3:0 та вийшов до чвертьфіналу Кубка України, тоді як "Динамо" не зможе захистити статус переможця КУ, який вони виграли минулого року.

Кубок України. 1/8 фіналу

"Шахтар" — "Динамо" — 3:0

Голи: Мендоза, 43; Ізакі Сілва, 74; Аліссон Сантана, 87.

Вилучення: Михавко, 30; Тіаре, 90+2; Герреро, 90+2 (усі — "Динамо").

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