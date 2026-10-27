Шахтер выбил Динамо из Кубка Украины: у киевлян три удаления

Матч "Шахтер" — "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Донецкий "Шахтер" разгромил киевское "Динамо" со счетом 3:0 в матче 1/8 финала Кубка Украины, который состоялся на стадионе "Арена Львов". Поединок запомнился не только тремя голами хозяев, но и сразу тремя удалениями в составе киевлян, которые большую часть встречи провели в меньшинстве.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч "Шахтер" — "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

"Шахтер" разгромил "Динамо" в Кубке Украины

Киевляне активно начали встречу, однако уже на 30-й минуте остались вдесятером. Защитник Тарас Михавко получил прямую красную карточку после отмашки от Олега Очеретько в штрафной площади соперника.

На 43-й минуте "Шахтер" воспользовался численным преимуществом. После подачи углового и борьбы в штрафной площади Глейкер Мендоса подобрал мяч и пробил мимо Георгия Бущана.

Во втором тайме дончане продолжили контролировать игру. На 74-й минуте Изаки Силва удвоил преимущество хозяев, замкнув головой подачу Алиссона с правого фланга.

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Матч "Шахтер" — "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

На 87-й минуте Алиссон Сантана довел счет до разгромного, отправив мяч в нижний угол ворот после передачи Изаки.

В конце встречи ситуация на поле обострилась. На 90+2-й минуте прямую красную карточку получил защитник "Динамо" Тиаре, а после финального свистка арбитр удалил и нападающего Эдуардо Герреро за агрессивное поведение.

"Шахтер" одержал победу со счетом 3:0 и вышел в четвертьфинал Кубка Украины, тогда как "Динамо" не сможет защитить статус обладателя КУ, который киевляне выиграли в прошлом году.

Кубок Украины. 1/8 финала

"Шахтер" — "Динамо" — 3:0

Голы: Мендоса, 43; Изаки Силва, 74; Алиссон Сантана, 87.

Удаления: Михавко, 30; Тиаре, 90+2; Герреро, 90+2 (все — "Динамо").

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