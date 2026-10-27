Нападник мюнхенської "Баварії" та збірної Англії Гаррі Кейн. Фото: Reuters

Нападник мюнхенської "Баварії" та збірної Англії Гаррі Кейн став найкращим футболістом 2026 року. Він здобув перший "Золотий м'яч" у своїй кар'єрі та став першим за 25 років англійським футболістом, який отримав цю нагороду.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Що відомо про церемонію та за які досягнення нагородили Гаррі Кейна

Зауважимо, що ювілейна, вже 70-та церемонія вручення "Золотого м'яча" пройшла 26 жовтня у Лондоні, а не у Парижі, як це було зазвичай. Причиною зміни столиці стало вшанування пам'яті легендарного англійського футболіста Стена Метьюза, який у 1956 році став першим, хто отримав "Золотий м'яч".

Цьогоріч на головну нагороду у світовому футболі номінували 30 гравців, а володарем "Золотого м'яча-2026" за найрезультативніший сезон у своїй кар'єрі став англійський футболіст Гаррі Кейн.

Зокрема відомо, що:

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у сезоні 2025/2026 Гаррі Кейн забив 73 м’ячі та записав на свій рахунок вісім результативних передач у 65 поєдинках за мюнхенську "Баварію" та збірну Англії;

виступаючи за клуб, англійський нападник відзначився 61 голом, а ще 12 разів вразив ворота суперників у матчах національної команди;

разом із "Баварією" форвард здобув титул чемпіона Німеччини та став володарем Кубка країни;

крім того, Кейн отримав "Золоту бутсу" — індивідуальну нагороду, яку вручають найкращому бомбардиру європейських національних чемпіонатів;

у Бундеслізі нападник забив 36 голів;

Кейн став першим англійським футболістом за 25 років, який отримав "Золотий м’яч". До нього востаннє цю нагороду серед представників Англії здобував Майкл Оуен у 2001 році.

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