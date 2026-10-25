Український пожежник став чемпіоном світу в Лас-Вегасі
Український вогнеборець Олександр Баран здобув перемогу на чемпіонаті світу Firefighter Challenge в Лас-Вегасі. Спортсмен став абсолютним чемпіоном у чоловічому індивіальному заліку, показавши результат 1:15,76.
Про це з посиланням на Федерацію пожежно-прикладного спорту передає Новини.LIVE.
Досягнення українців на чемпіонаті світу Firefighter Challenge
Олександр Баран приніс Україні золоту медаль, а Роман Сильчук виборов срібну нагороду у віковій категорії 40–44 роки.
У Fire Department Showdown ураїнська команда, до складу якої, крім Олександра Барана та Романа Сильчука, увійшли Володимир Дудка та Ілля Голубєв, стала бронзовим призером.
Федерація пожежно-прикладного спорту привітала спортсменів із високими результатами та подякувала їм за те, що гідно представили Україну.
Раніше Новини.LIVE повідомляв, що ФК "Шахтар" уперше в сезоні 2026/2027 Ліги чемпіонів програв. Єдиний гол гравці забили у другому таймі. Тепер футбольний клуб посідає 17-е місце в турнірній таблиці.
Також Новини.LIVE з посиланням на Національну федерацію фехтування України писав, що українська шпажистка Анна Максименко виборола срібну медаль на етапі Кубка світу. Змагання відбулися в Марокко. У фіналі українка поступилася італійці Роберті Марцані.