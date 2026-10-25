Олександр Баран. Фото: facebook.com/ffasuofficial

Український вогнеборець Олександр Баран здобув перемогу на чемпіонаті світу Firefighter Challenge в Лас-Вегасі. Спортсмен став абсолютним чемпіоном у чоловічому індивіальному заліку, показавши результат 1:15,76.

Про це з посиланням на Федерацію пожежно-прикладного спорту передає Новини.LIVE.

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Досягнення українців на чемпіонаті світу Firefighter Challenge

Олександр Баран приніс Україні золоту медаль, а Роман Сильчук виборов срібну нагороду у віковій категорії 40–44 роки.

У Fire Department Showdown ураїнська команда, до складу якої, крім Олександра Барана та Романа Сильчука, увійшли Володимир Дудка та Ілля Голубєв, стала бронзовим призером.

Федерація пожежно-прикладного спорту привітала спортсменів із високими результатами та подякувала їм за те, що гідно представили Україну.

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