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Головна Спорт Український пожежник став чемпіоном світу в Лас-Вегасі

Український пожежник став чемпіоном світу в Лас-Вегасі

Ua ru
25 жовтня 2026 01:59
Працівник ДСНС Олександр Баран став чемпіоном світу в Лас-Вегасі facebook.com/ffasuofficial
Олександр Баран. Фото: facebook.com/ffasuofficial

Український вогнеборець Олександр Баран здобув перемогу на чемпіонаті світу Firefighter Challenge в Лас-Вегасі. Спортсмен став абсолютним чемпіоном у чоловічому індивіальному заліку, показавши результат 1:15,76.

Про це з посиланням на Федерацію пожежно-прикладного спорту передає Новини.LIVE.

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Досягнення українців на чемпіонаті світу Firefighter Challenge

Олександр Баран приніс Україні золоту медаль, а Роман Сильчук виборов срібну нагороду у віковій категорії 40–44 роки.

У Fire Department Showdown ураїнська команда, до складу якої, крім Олександра Барана та Романа Сильчука, увійшли Володимир Дудка та Ілля Голубєв, стала бронзовим призером.

Федерація пожежно-прикладного спорту привітала спортсменів із високими результатами та подякувала їм за те, що гідно представили Україну.

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Раніше Новини.LIVE повідомляв, що ФК "Шахтар" уперше в сезоні 2026/2027 Ліги чемпіонів програв. Єдиний гол гравці забили у другому таймі. Тепер футбольний клуб посідає 17-е місце в турнірній таблиці.

Також Новини.LIVE з посиланням на Національну федерацію фехтування України писав, що українська шпажистка Анна Максименко виборола срібну медаль на етапі Кубка світу. Змагання відбулися в Марокко. У фіналі українка поступилася італійці Роберті Марцані.

спорт ДСНС рятувальники чемпіон
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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