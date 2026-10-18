Фехтувальниця Анна Максименко. Фото: Національна федерація фехтування України

Українська шпажистка Анна Максименко виборола срібну медаль на етапі Кубка світу сезону 2026/2027 у Касабланці, Марокко. У фіналі 19-річна спортсменка поступилася італійці Роберті Марцані з рахунком 14:15. Це перша особиста нагорода українки на дорослому Кубку світу.

Про це повідомила Національна федерація фехтування України, інформує Новини.LIVE.

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Як Анна Максименко дійшла до фіналу

На шляху до вирішального поєдинку Максименко здолала кількох титулованих суперниць. У 1/16 фіналу вона перемогла чемпіонку світу 2013 року в особистому заліку Юлію Бєляєву з Естонії з рахунком 15:12.

В 1/8 фіналу українка впевнено обіграла бронзову призерку Олімпіади-2020 у командних змаганнях італійку Федеріку Ізолу — 15:5.

У чвертьфіналі Максименко перемогла Анастасію Рустамову з рахунком 15:10, а в півфіналі здолала чемпіонку Європи 2025 року Айзанат Муртазаєву — 15:12.

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Перша особиста медаль на дорослому Кубку світу

Срібна нагорода в Касабланці стала першою особистою медаллю Максименко на дорослому Кубку світу, а також першою нагородою збірної України в новому сезоні.

До цього 19-річна львів’янка ставала призеркою Кубка світу лише в командних змаганнях — у 2024 році збірна України здобула срібло у Ванкувері.

Після фіналу Максименко відмовилася від спільної фотографії медалісток, не захотівши ділити п’єдестал із представницею Росії, яку перемогла в півфіналі.

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