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Головна Спорт Українка Анна Максименко здобула срібло Кубка світу з фехтування

Українка Анна Максименко здобула срібло Кубка світу з фехтування

Ua ru
18 жовтня 2026 17:34
Анна Максименко здобула срібло на Кубку світу з фехтування в Марокко Національна федерація фехтування України
Фехтувальниця Анна Максименко. Фото: Національна федерація фехтування України

Українська шпажистка Анна Максименко виборола срібну медаль на етапі Кубка світу сезону 2026/2027 у Касабланці, Марокко. У фіналі 19-річна спортсменка поступилася італійці Роберті Марцані з рахунком 14:15. Це перша особиста нагорода українки на дорослому Кубку світу.

Про це повідомила Національна федерація фехтування України, інформує Новини.LIVE.

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Як Анна Максименко дійшла до фіналу

На шляху до вирішального поєдинку Максименко здолала кількох титулованих суперниць. У 1/16 фіналу вона перемогла чемпіонку світу 2013 року в особистому заліку Юлію Бєляєву з Естонії з рахунком 15:12.

В 1/8 фіналу українка впевнено обіграла бронзову призерку Олімпіади-2020 у командних змаганнях італійку Федеріку Ізолу — 15:5.

У чвертьфіналі Максименко перемогла Анастасію Рустамову з рахунком 15:10, а в півфіналі здолала чемпіонку Європи 2025 року Айзанат Муртазаєву — 15:12.

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У фіналі українка поступилася Роберті Марцані лише одним уколом — 14:15.

Перша особиста медаль на дорослому Кубку світу

Срібна нагорода в Касабланці стала першою особистою медаллю Максименко на дорослому Кубку світу, а також першою нагородою збірної України в новому сезоні.

До цього 19-річна львів’янка ставала призеркою Кубка світу лише в командних змаганнях — у 2024 році збірна України здобула срібло у Ванкувері.

Після фіналу Максименко відмовилася від спільної фотографії медалісток, не захотівши ділити п’єдестал із представницею Росії, яку перемогла в півфіналі.

Як повідомляли Новини.LIVE, сьогодні, 18 жовтня, українська борчиня Ірина Бондар стала чемпіонкою світу серед спортсменок віком до 23 років. Вона здобула золоту нагороду на світовій першості U23.

Раніше Новини.LIVE писали, що 17 жовтня, Волш перевершила власний рекорд під час змагань на дистанції 50 метрів. Спортсменка покращила свій попередній результат у цій дисципліні.

спорт Фехтування збірна України з фехтування срібло Кубок світу з фехтування
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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