Американська плавчиня Гретхен Волш. Фото: GettyImages

Американська плавчиня Гретхен Волш встановила новий світовий рекорд на дистанції 50 метрів вільним стилем у 25-метровому басейні. Під час змагань UVA Short Course Meters Worlds Prep Pro Am, що відбулися в Університеті Вірджинії, 23-річна спортсменка подолала дистанцію за 22,75 секунди та фінішувала першою.

Про це повідомляє World Aquatics, передає Новини.LIVE.

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Світовий рекорд Гретхен Волш

Заплив відбувся на турнірі UVA Short Course Meters Worlds Prep Pro Am, який проходив 15-16 жовтня в комплексі Aquatic & Fitness Center на території Університету Вірджинії.

Волш знову підтвердила статус світової рекордсменки, покращивши власний результат на дистанції 50 метрів вільним стилем у короткому басейні. Її попередній рекорд — 22,83 секунди — був встановлений у грудні 2024 року під час чемпіонату світу в Будапешті. Тепер американка подолала дистанцію на 0,08 секунди швидше.

Срібну медаль здобула Еббі Вайтзейл, яка фінішувала за 23,72 секунди. Бронзовою призеркою стала Сімона Мануель із часом 24,40 секунди.

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Очікується, що Волш увійде до складу збірної США на чемпіонаті світу з плавання на короткій воді, який запланований на 1-6 грудня. Перед цим американські плавці змагатимуться за місця в національній команді.

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