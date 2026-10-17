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Главная Спорт Уолш побила свой собственный рекорд на соревнованиях на дистанции 50 метров

Уолш побила свой собственный рекорд на соревнованиях на дистанции 50 метров

Ua ru
17 октября 2026 20:34
Гретхен Уолш установила мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем GettyImages
Американская пловчиха Гретхен Уолш. Фото: GettyImages

Американская пловчиха Гретхен Уолш установила новый мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем в 25-метровом бассейне. Во время соревнований UVA Short Course Meters Worlds Prep Pro Am, которые прошли в Университете Вирджинии, 23-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 22,75 секунды и финишировала первой.

Об этом сообщает World Aquatics, передает Новини.LIVE.

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Мировой рекорд Гретхен Уолш

Заплыв состоялся на турнире UVA Short Course Meters Worlds Prep Pro Am, который проходил 15–16 октября в комплексе Aquatic & Fitness Center на территории Университета Вирджинии.

Уолш вновь подтвердила статус мировой рекордсменки, улучшив свой результат на дистанции 50 метров вольным стилем в коротком бассейне. Её предыдущий рекорд — 22,83 секунды — был установлен в декабре 2024 года во время чемпионата мира в Будапеште. Теперь американка преодолела дистанцию на 0,08 секунды быстрее.

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Серебряную медаль завоевала Эбби Уайтзейл, которая финишировала за 23,72 секунды. Бронзовым призером стала Симона Мануэль с результатом 24,40 секунды.

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Ожидается, что Уолш войдет в состав сборной США на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который запланирован на 1–6 декабря. Перед этим американские пловцы будут бороться за места в национальной команде.

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Как писали Новини.LIVE, украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 30-й четвертьфинал турнира серии WTA 1000. Она в двух сетах обыграла представительницу Китая Ханьюй Го.

Кроме того, донецкий "Шахтер" победил греческий АЕК в матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу украинского клуба.

США спорт рекорд плавание Плавание
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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