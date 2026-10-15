ASD V в Киеве: кто победил на турнире ММА в честь спецподразделения АРТАН

Один из матчей прошлых турниров. Фото: ASD V

В среду, 14 октября, в Киеве состоялся пятый турнир Alpha Self Defense (ASD V), посвященный военнослужащим спецподразделения "АРТАН" Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В программе мероприятия были поединки по любительскому ММА, грэпплингу и профессиональному панкратиону, а победителями стали семь спортсменов, среди которых чемпионы международных соревнований и военнослужащий украинской разведки.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на организаторов турнира.

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Флаг подразделения "Тени". Фото: ASD V

Результаты турнира ASD V в Киеве

По итогам соревнований победителями в своих категориях стали Михаил Казимерчук, Дмитрий Сочинский, Вадим Жуков, Даниил Пигуль, Игорь Куценко, Александр Суворов и Дарья Мальчевская.

В весовой категории до 93 кг Игорь Куценко, военнослужащий спецподразделения "АРТАН", победил чемпиона Украины по кудо Сергея Корнуся.

В грэпплинге в весовой категории до 75 кг Даниил Пигуль одолел Владислава Зинченко, а в поединке по ММА в весовой категории до 62 кг Александр Суворов победил Виталия Гадача.

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Среди женщин в весовой категории до 57 кг победу одержала Дарья Мальчевская, чемпионка Европы по грэпплингу и панкратиону. Ее соперницей была призер чемпионата мира Диана Пилипенко.

В профессиональном панкратионе в весовой категории до 77 кг Дмитрий Сочинский победил военнослужащего спецподразделения "АРТАН Х" Сергея Чугаевского.

Турнир Alpha Self Defense. Фото: ASD V

Турнир Alpha Self Defense. Фото: ASD V

Турнир Alpha Self Defense. Фото: ASD V

Результаты финальных поединков ASD V

В финале любительского ММА в весовой категории до 84 кг Вадим Жуков, обладатель Кубка мира по панкратиону, одержал победу над Ильей Осадчим.

Еще один финал состоялся в весовой категории до 66 кг. Михаил Казимерчук, чемпион Европы по грэпплингу и бронзовый призер чемпионата мира по ММА, победил Дмитрия Зеленко.

Турнир ASD V стал пятым мероприятием серии Alpha Self Defense и третьим, посвященным спецподразделению "АРТАН".

Турнир Alpha Self Defense. Фото: ASD V

Турнир Alpha Self Defense. Фото: ASD V

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 30-й четвертьфинал турниров серии WTA 1000. В третьем круге соревнований в Ухане она победила китаянку Ханьюй Го со счетом 6:1, 6:4. Украинка стала девятой теннисисткой в истории, которой удалось достичь такого показателя.

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