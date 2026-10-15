Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В Киеве прошел турнир по ММА в честь разведчиков АРТАНа

В Киеве прошел турнир по ММА в честь разведчиков АРТАНа

Ua ru
15 октября 2026 20:44
ASD V в Киеве: кто победил на турнире ММА в честь спецподразделения АРТАН
Один из матчей прошлых турниров. Фото: ASD V

В среду, 14 октября, в Киеве состоялся пятый турнир Alpha Self Defense (ASD V), посвященный военнослужащим спецподразделения "АРТАН" Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В программе мероприятия были поединки по любительскому ММА, грэпплингу и профессиональному панкратиону, а победителями стали семь спортсменов, среди которых чемпионы международных соревнований и военнослужащий украинской разведки.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на организаторов турнира.

Реклама
Флаг Тени
Флаг подразделения "Тени". Фото: ASD V

Результаты турнира ASD V в Киеве

По итогам соревнований победителями в своих категориях стали Михаил Казимерчук, Дмитрий Сочинский, Вадим Жуков, Даниил Пигуль, Игорь Куценко, Александр Суворов и Дарья Мальчевская.

В весовой категории до 93 кг Игорь Куценко, военнослужащий спецподразделения "АРТАН", победил чемпиона Украины по кудо Сергея Корнуся.

В грэпплинге в весовой категории до 75 кг Даниил Пигуль одолел Владислава Зинченко, а в поединке по ММА в весовой категории до 62 кг Александр Суворов победил Виталия Гадача.

Читайте также:

Среди женщин в весовой категории до 57 кг победу одержала Дарья Мальчевская, чемпионка Европы по грэпплингу и панкратиону. Ее соперницей была призер чемпионата мира Диана Пилипенко.

В профессиональном панкратионе в весовой категории до 77 кг Дмитрий Сочинский победил военнослужащего спецподразделения "АРТАН Х" Сергея Чугаевского.

Турнир по ММА
Турнир Alpha Self Defense. Фото: ASD V
Турнир по ММА
Турнир Alpha Self Defense. Фото: ASD V
Турнир по ММА
Турнир Alpha Self Defense. Фото: ASD V

Результаты финальных поединков ASD V

В финале любительского ММА в весовой категории до 84 кг Вадим Жуков, обладатель Кубка мира по панкратиону, одержал победу над Ильей Осадчим.

Еще один финал состоялся в весовой категории до 66 кг. Михаил Казимерчук, чемпион Европы по грэпплингу и бронзовый призер чемпионата мира по ММА, победил Дмитрия Зеленко.

Турнир ASD V стал пятым мероприятием серии Alpha Self Defense и третьим, посвященным спецподразделению "АРТАН".

Турнир по ММА
Турнир Alpha Self Defense. Фото: ASD V
Турнир по ММА
Турнир Alpha Self Defense. Фото: ASD V

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 30-й четвертьфинал турниров серии WTA 1000. В третьем круге соревнований в Ухане она победила китаянку Ханьюй Го со счетом 6:1, 6:4. Украинка стала девятой теннисисткой в истории, которой удалось достичь такого показателя.

Также Новини.LIVE писал, что донецкий "Шахтер" одержал первую победу в Лиге чемпионов сезона 2026/27. Во втором туре основного этапа украинский клуб обыграл греческий АЕК со счетом 3:1. Голами в составе "горняков" отметились Педриньо, Винисиус Тобиас и Глейкер Мендоса.

ММА смешанные единоборства единоборства ГУР МО України АРТАН
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации