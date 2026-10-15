ASD V у Києві: хто переміг на турнірі ММА на честь спецпідрозділу АРТАН

Один із поєдинків минулих турнірів. Фото: ASD V

У середу, 14 жовтня, у Києві відбувся п'ятий турнір Alpha Self Defense (ASD V), присвячений військовослужбовцям спецпідрозділу "АРТАН" Головного управління розвідки Міністерства оборони України. У програмі заходу були поєдинки з аматорського ММА, греплінгу та професійного панкратіону, а переможцями стали семеро спортсменів, серед яких чемпіони міжнародних змагань і військовослужбовець української розвідки.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на організаторів турніру.

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Прапор підрозділу "Тіні". Фото: ASD V

Результати турніру ASD V у Києві

За підсумками змагань переможцями у своїх категоріях стали Михайло Казимерчук, Дмитро Сочинський, Вадим Жуков, Даніїл Пігуль, Ігор Куценко, Олександр Суворов та Дар'я Мальчевська.

У ваговій категорії до 93 кг Ігор Куценко, військовослужбовець спецпідрозділу "АРТАН", переміг чемпіона України з кудо Сергія Корнуся.

У греплінгу у ваговій категорії до 75 кг Даніїл Пігуль здолав Владислава Зінченка, а в поєдинку з ММА у ваговій категорії до 62 кг Олександр Суворов переміг Віталія Гадача.

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Серед жінок у ваговій категорії до 57 кг перемогу здобула Дар'я Мальчевська, чемпіонка Європи з греплінгу та панкратіону. Її суперницею була призерка чемпіонату світу Діана Пилипенко.

У професійному панкратіоні у ваговій категорії до 77 кг Дмитро Сочинський переміг військовослужбовця спецпідрозділу "АРТАН Х" Сергія Чугайовського.

Турнір Alpha Self Defense. Фото: ASD V

Турнір Alpha Self Defense. Фото: ASD V

Турнір Alpha Self Defense. Фото: ASD V

Результати фінальних поєдинків ASD V

У фіналі аматорського ММА у ваговій категорії до 84 кг Вадим Жуков, володар Кубка світу з панкратіону, здобув перемогу над Іллею Осадчим.

Ще один фінал відбувся у ваговій категорії до 66 кг. Михайло Казимерчук, чемпіон Європи з греплінгу та бронзовий призер чемпіонату світу з ММА, переміг Дмитра Зеленка.

Турнір ASD V став п'ятим заходом серії Alpha Self Defense та третім, присвяченим спецпідрозділу "АРТАН".

Турнір Alpha Self Defense. Фото: ASD V

Турнір Alpha Self Defense. Фото: ASD V

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у 30-й чвертьфінал турнірів серії WTA 1000. У третьому колі змагань в Ухані вона перемогла китаянку Ханьюй Го з рахунком 6:1, 6:4. Українка стала дев'ятою тенісисткою в історії, якій вдалося досягти такого показника.

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