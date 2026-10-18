Фехтовальщица Анна Максименко. Фото: Национальная федерация фехтования Украины

Украинская шпажистка Анна Максименко завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира сезона 2026/2027 в Касабланке, Марокко. В финале 19-летняя спортсменка уступила итальянке Роберте Марцани со счётом 14:15. Это первая индивидуальная награда украинки на взрослом Кубке мира.

Об этом сообщила Национальная федерация фехтования Украины, передает Новини.LIVE.

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Как Анна Максименко дошла до финала

На пути к решающему поединку Максименко одолела нескольких титулованных соперниц. В 1/16 финала она победила чемпионку мира 2013 года в личном зачёте Юлию Беляеву из Эстонии со счётом 15:12.

В 1/8 финала украинка уверенно обыграла бронзовую призерку Олимпиады-2020 в командных соревнованиях итальянку Федерику Изолу — 15:5.

В четвертьфинале Максименко победила Анастасию Рустамову со счётом 15:10, а в полуфинале одолела чемпионку Европы 2025 года Айзанат Муртазаеву — 15:12.

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В финале украинка уступила Роберте Марцани всего одним уколом — 14:15.

Первая индивидуальная медаль на взрослом Кубке мира

Серебряная награда в Касабланке стала первой личной медалью Максименко навзрослом Кубке мира, а также первой наградой сборной Украины в новом сезоне.

До этого 19-летняя львовянка становилась призеркой Кубка мира только в командных соревнованиях — в 2024 году сборная Украины завоевала серебро в Ванкувере.

После финала Максименко отказалась от совместной фотографии медалисток, не пожелав делить пьедестал с представительницей России, которую она победила в полуфинале.

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