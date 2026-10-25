Александр Баран. Фото: facebook.com/ffasuofficial

Украинский пожарный Александр Баран одержал победу на чемпионате мира Firefighter Challenge в Лас-Вегасе. Спортсмен стал абсолютным чемпионом в мужском индивидуальном зачете, показав результат 1:15,76.

Об этом со ссылкой на Федерацию пожарно-прикладного спорта сообщает Новини.LIVE.

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Достижения украинцев на чемпионате мира Firefighter Challenge

Александр Баран принес Украине золотую медаль, а Роман Сильчук завоевал серебряную награду в возрастной категории 40–44 года.

В Fire Department Showdown украинская команда, в состав которой, кроме Александра Барана и Романа Сильчука, вошли Владимир Дудка и Илья Голубев, стала бронзовым призером.

Федерация пожарно-прикладного спорта поздравила спортсменов с высокими результатами и поблагодарила их за то, что они достойно представили Украину.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Национальную федерацию фехтования Украины сообщал, что украинская шпажистка Анна Максименко завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира. Соревнования прошли в Марокко. В финале украинка уступила итальянке Роберте Марцани.