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Головна Спорт У Києві РФ атакувала Льодову арену, де тренується збірна України

У Києві РФ атакувала Льодову арену, де тренується збірна України

Ua ru
19 жовтня 2026 13:38
Льодова арена Шалетт у Києві зазнала руйнувань через російську атаку 19 жовтня Українська федерація фігурного катання на ковзанах
Пошкоджена Льодова арена у Києві. Фото: Українська федерація фігурного катання на ковзанах

У ніч проти понеділка, 19 жовтня, внаслідок масованої російської атаки на Київ значних руйнувань зазнала льодова арена "Шалетт" у Дніпровському районі столиці, де проводилися хокейні матчі та тренування спортсменів. Удар пошкодив конструкції спортивного комплексу, який був єдиним тренувальним майданчиком для фігуристів національної збірної України в Києві.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Українську федерацію фігурного катання на ковзанах.

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Ледовая арена "Шалетт" в Киеве
Пошкоджена Льодова арена у Києві. Фото: Українська федерація фігурного катання на ковзанах

Руйнувань зазнала льодова арена "Шалетт"

За інформацією федерації, спортивний комплекс постраждав унаслідок комбінованого російського удару по столиці. Вибуховою хвилею пошкоджено значні частини стелі, стін та роздягальні.

На оприлюднених фотографіях видно пошкодження внутрішніх конструкцій будівлі, зокрема елементів стелі та облицювання.

Ледовая арена "Шалетт" в Киеве
Пошкоджена Льодова арена у Києві. Фото: Українська федерація фігурного катання на ковзанах

"Київська льодова арена була єдиним майданчиком, де тренувалися фігуристи збірної України, а також юні спортсмени столиці", — повідомили у федерації.

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Наразі на місці працюють фахівці, які встановлюють масштаби руйнувань та займаються ліквідацією наслідків атаки. Інформації про терміни відновлення роботи спортивного комплексу поки немає.

Льодова арена "Шалетт" була важливим тренувальним майданчиком для українських фігуристів і хокеїстів.

На її льоду проводили заняття представники національної збірної України з фігурного катання, а також вихованці столичних спортивних шкіл.

Ледовая арена "Шалетт" в Киеве
Пошкоджена Льодова арена у Києві. Фото: Українська федерація фігурного катання на ковзанах

Зокрема, арену використовували юні спортсмени школи "Крижинка", жіночий хокейний клуб "Україночка" та команда Litvinenko Hockey Team.

Крім тренувань, комплекс приймав матчі чемпіонату України з хокею, дитячі й аматорські турніри.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що українська тенісистка Еліна Світоліна оголосила про завершення шлюбу з французом Гаелем Монфісом.

Також Новини.LIVE писав, що "Динамо" звільнило Ігоря Костюка з посади головного тренера після поразки від "Полісся" з рахунком 1:3. Рішення ухвалив президент київського клубу Ігор Суркіс. Виконувачем обов'язків наставника команди призначили Мацея Кендзьорека.

Київ обстріли Хокей Фігурне катання інфраструктура війна в Україні
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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