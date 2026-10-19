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Главная Спорт В Киеве РФ атаковала Ледовую арену, где тренируется сборная Украины

В Киеве РФ атаковала Ледовую арену, где тренируется сборная Украины

Ua ru
19 октября 2026 13:38
Ледовая арена Шалетт в Киеве была повреждена в результате российской атаки Украинская федерация фигурного катания на коньках
Поврежденная ледовая арена в Киеве. Фото: Украинская федерация фигурного катания на коньках

В ночь на понедельник, 19 октября, в результате массированной российской атаки на Киев значительные разрушения получила ледовая арена "Шалетт" в Днепровском районе столицы, где проводились хоккейные матчи и тренировки спортсменов. Удар повредил конструкции спортивного комплекса, который был единственной тренировочной площадкой для фигуристов национальной сборной Украины в Киеве.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Украинскую федерацию фигурного катания на коньках.

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Ледовая арена "Шалетт" в Киеве
Поврежденная ледовая арена в Киеве. Фото: Украинская федерация фигурного катания на коньках

Разрушения получила ледовая арена "Шалетт"

По информации федерации, спортивный комплекс пострадал в результате комбинированного российского удара по столице. Взрывной волной повреждены значительные участки потолка, стен и раздевалки.

На опубликованных фотографиях видны повреждения внутренних конструкций здания, в частности элементов потолка и облицовки.

Ледовая арена "Шалетт" в Киеве
Поврежденная ледовая арена в Киеве. Фото: Украинская федерация фигурного катания на коньках

"Киевская ледовая арена была единственной площадкой, где тренировались фигуристы сборной Украины, а также юные спортсмены столицы", — сообщили в федерации.

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Сейчас на месте работают специалисты, которые устанавливают масштабы разрушений и занимаются ликвидацией последствий атаки. Информации о сроках восстановления работы спортивного комплекса пока нет.

Ледовая арена "Шалетт" была важной тренировочной площадкой для украинских фигуристов и хоккеистов.

На ее льду проводили занятия представители национальной сборной Украины по фигурному катанию, а также воспитанники столичных спортивных школ.

Ледовая арена "Шалетт" в Киеве
Поврежденная ледовая арена в Киеве. Фото: Украинская федерация фигурного катания на коньках

В частности, арену использовали юные спортсмены школы "Крижинка", женский хоккейный клуб "Украиночка" и команда Litvinenko Hockey Team.

Помимо тренировок, комплекс принимал матчи чемпионата Украины по хоккею, детские и любительские турниры.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что украинская теннисистка Элина Свитолина объявила о расторжении брака с французом Гаэлем Монфисом.

Также Новини.LIVE писал, что "Динамо" уволило Игоря Костюка с должности главного тренера после поражения от "Полесья" со счетом 1:3. Решение принял президент киевского клуба Игорь Суркис. Исполняющим обязанности наставника команды назначили Мацея Кендзерека.

Киев обстрелы Хоккей Фигурное катание инфраструктура война в Украине
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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