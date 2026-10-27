Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн. Фото: Reuters

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн стал лучшим футболистом 2026 года. Он завоевал первый "Золотой мяч" в своей карьере и стал первым за 25 лет английским футболистом, получившим эту награду.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Что известно о церемонии и за какие достижения наградили Гарри Кейна

Отметим, что юбилейная, уже 70-я церемония вручения "Золотого мяча" прошла 26 октября в Лондоне, а не в Париже, как это было обычно. Причиной смены столицы стало почтение памяти легендарного английского футболиста Стэна Мэтьюза, который в 1956 году стал первым лауреатом «Золотого мяча».

В этом году на главную награду в мировом футболе были номинированы 30 игроков, а обладателем "Золотого мяча-2026" за самый результативный сезон в своей карьере стал английский футболист Харри Кейн.

В частности, известно, что:

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в сезоне 2025/2026 Харри Кейн забил 73 гола и отдал восемь голевых передач в 65 матчах за мюнхенскую "Баварию" и сборную Англии;

выступая за клуб, английский нападающий отличился 61 голом, а еще 12 раз поразил ворота соперников в матчах национальной сборной;

вместе с "Баварией" форвард завоевал титул чемпиона Германии и стал обладателем Кубка страны;

кроме того, Кейн получил "Золотую бутсу" — индивидуальную награду, которую вручают лучшему бомбардиру европейских национальных чемпионатов;

в Бундеслиге нападающий забил 36 голов;

Кейн стал первым английским футболистом за 25 лет, получившим "Золотой мяч2. До него последний раз эту награду среди представителей Англии завоевал Майкл Оуэн в 2001 году.

Как сообщали Новини.LIVE, украинский пожарный Александр Баран одержал победу на чемпионате мира Firefighter Challenge в Лас-Вегасе. Спортсмен стал абсолютным чемпионом в мужском индивидуальном зачете.

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