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Главная Спорт Харри Кейн выиграл Золотой мяч-2026 и стал лучшим футболистом года

Харри Кейн выиграл Золотой мяч-2026 и стал лучшим футболистом года

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27 октября 2026 01:40
Харри Кейн стал обладателем «Золотого мяча» 2026 года Reuters
Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн. Фото: Reuters

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн стал лучшим футболистом 2026 года. Он завоевал первый "Золотой мяч" в своей карьере и стал первым за 25 лет английским футболистом, получившим эту награду.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Что известно о церемонии и за какие достижения наградили Гарри Кейна

Отметим, что юбилейная, уже 70-я церемония вручения "Золотого мяча" прошла 26 октября в Лондоне, а не в Париже, как это было обычно. Причиной смены столицы стало почтение памяти легендарного английского футболиста Стэна Мэтьюза, который в 1956 году стал первым лауреатом «Золотого мяча».

В этом году на главную награду в мировом футболе были номинированы 30 игроков, а обладателем "Золотого мяча-2026" за самый результативный сезон в своей карьере стал английский футболист Харри Кейн.

В частности, известно, что:

Читайте также:
  • в сезоне 2025/2026 Харри Кейн забил 73 гола и отдал восемь голевых передач в 65 матчах за мюнхенскую "Баварию" и сборную Англии;
  • выступая за клуб, английский нападающий отличился 61 голом, а еще 12 раз поразил ворота соперников в матчах национальной сборной;
  • вместе с "Баварией" форвард завоевал титул чемпиона Германии и стал обладателем Кубка страны;
  • кроме того, Кейн получил "Золотую бутсу" — индивидуальную награду, которую вручают лучшему бомбардиру европейских национальных чемпионатов;
  • в Бундеслиге нападающий забил 36 голов;
  • Кейн стал первым английским футболистом за 25 лет, получившим "Золотой мяч2. До него последний раз эту награду среди представителей Англии завоевал Майкл Оуэн в 2001 году.

Как сообщали Новини.LIVE, украинский пожарный Александр Баран одержал победу на чемпионате мира Firefighter Challenge в Лас-Вегасе. Спортсмен стал абсолютным чемпионом в мужском индивидуальном зачете.

Также мы писали, что 19 октября россияне атаковали в Киеве ледовую арену "Шаллет", где тренируются фигуристы сборной Украины.

 

футбол Англия награда Золотой мяч Харри Кейн
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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