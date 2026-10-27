Новоспечена чемпіонка світу з боксу Кіра Макогоненко. Фото: instagram.com/kiramakogonenko

Українська 18-річна боксерка Кіра Макогоненко стала чемпіонкою світу серед спортсменок до 19 років на турнірі в чорногорській Будві. У фінальному поєдинку 18-річна представниця Харкова перемогла китаянку Сіруй Ян у ваговій категорії до 54 кг.

Про перемогу Макогоненко повідомив портал Новини.LIVE.

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Кіра Макогоненко. Фото: instagram.com/kiramakogonenko

Макогоненко виграла чемпіонат світу з боксу

На шляху до золотої медалі українка провела три впевнені переможні поєдинки. У чвертьфіналі Макогоненко здолала представницю Венесуели Єнірі Кастільйо одноголосним рішенням суддів.

У півфіналі українська боксерка перемогла італійку Кесію Реале, яка раніше ставала чемпіонкою Європи серед спортсменок до 17 років.

У вирішальному поєдинку Макогоненко зустрілася з китаянкою Сіруй Ян та виграла з рахунком 4:1.

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18-річна боксерка в 2021 році стала чемпіонкою Європи у ваговій категорії до 42 кг, перемігши у фіналі представницю Росії.

Макогоненко також виступала на боксерському вечорі другого бою Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Оскільки бій був виставковим, то завершився без результату.

У березні 2026 року українка дебютувала в професійному боксі на турнірі Rising Stars, організованому промоутерською компанією Усика. Її суперницею стала Поліна Довгінька, яку Кіра перемогла одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що нападник "Баварії" та збірної Англії Гаррі Кейн став володарем "Золотого м'яча" 2026 року. Для 33-річного футболіста ця нагорода стала першою в кар'єрі.

Також Новини.LIVE писав, що Москва отримала право провести чемпіонат світу з важкої атлетики 2030 року. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Міжнародної федерації важкої атлетики.