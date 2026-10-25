Представники країн-господарів та членів Виконавчого комітету Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF). Фото: iwf.sport

Виконавчий комітет Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) затвердив календар чотирьох світових першостей на 2028–2030 роки. Федерація розподілила турніри між чотирма країнами Європи, Азії та Південної Америки, а також визначила міста, де змагатимуться юнаки, юніори й дорослі спортсмени. Серед господарів — російська столиця, яка прийме дорослу першість у 2030 році.

Про це повідомляє IWF, передає Новини.LIVE.

Реклама

Де відбудуться чемпіонати світу з важкої атлетики

У 2028 році юнацький чемпіонат світу з важкої атлетики пройде у Приштині, столиці Косова. Юніорські змагання того ж року організують у Каракасі, столиці Венесуели.

Дорослий чемпіонат світу 2029 року прийме індійське місто Ахмадабад. Наступного року змагання цієї категорії відбудуться в Москві.

Що заявили в IWF

Генеральний секретар Міжнародної федерації важкої атлетики Хосе Кіньйонес позитивно оцінив результати розгляду заявок.

Читайте також:

"Усі отримані нами заявки були відмінними, і ми впевнені, що чемпіонат у ваших країнах буде великим успіхом. Варто також зазначити, що три з цих чотирьох країн вперше організують світовий захід IWF — Косово, Венесуела та Індія. Це свідчить про те, що наш вид спорту розвивається в усьому світі, а проведення наших змагань є бажаним для багатьох країн планети", — заявив Хосе Кіньйонес.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що український вогнеборець Олександр Баран переміг на чемпіонаті світу Firefighter Challenge в Лас-Вегасі. Він став абсолютним чемпіоном у чоловічому індивідуальному заліку з результатом 1:15,76.

Також Новини.LIVE писали, що футбольний клуб "Кривбас" із Кривого Рогу припинив співпрацю з головним тренером Патріком ван Леувеном. Нідерландський фахівець очолив команду в червні 2025 року. За час його роботи футболісти провели 41 офіційний матч у двох турнірах.