Росія прийме чемпіонат світу з важкої атлетики у 2030 році
Виконавчий комітет Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) затвердив календар чотирьох світових першостей на 2028–2030 роки. Федерація розподілила турніри між чотирма країнами Європи, Азії та Південної Америки, а також визначила міста, де змагатимуться юнаки, юніори й дорослі спортсмени. Серед господарів — російська столиця, яка прийме дорослу першість у 2030 році.
Про це повідомляє IWF, передає Новини.LIVE.
Де відбудуться чемпіонати світу з важкої атлетики
У 2028 році юнацький чемпіонат світу з важкої атлетики пройде у Приштині, столиці Косова. Юніорські змагання того ж року організують у Каракасі, столиці Венесуели.
Дорослий чемпіонат світу 2029 року прийме індійське місто Ахмадабад. Наступного року змагання цієї категорії відбудуться в Москві.
Що заявили в IWF
Генеральний секретар Міжнародної федерації важкої атлетики Хосе Кіньйонес позитивно оцінив результати розгляду заявок.
"Усі отримані нами заявки були відмінними, і ми впевнені, що чемпіонат у ваших країнах буде великим успіхом. Варто також зазначити, що три з цих чотирьох країн вперше організують світовий захід IWF — Косово, Венесуела та Індія. Це свідчить про те, що наш вид спорту розвивається в усьому світі, а проведення наших змагань є бажаним для багатьох країн планети", — заявив Хосе Кіньйонес.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що український вогнеборець Олександр Баран переміг на чемпіонаті світу Firefighter Challenge в Лас-Вегасі. Він став абсолютним чемпіоном у чоловічому індивідуальному заліку з результатом 1:15,76.
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