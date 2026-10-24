"Кривбас" звільнив Патріка ван Леувена з посади головного тренера

Патрік ван Леувен. Фото: dynamomania.com

Криворізький футбольний клуб "Кривбас" припинив співпрацю з головним тренером Патріком ван Леувеном. Нідерландський спеціаліст очолив "червоно-білих" у червні 2025 року. За цей час під його керівництвом футболісти провели 41 офіційний матч у двох турнірах.

Про це повідомила пресслужба команди, передає Новини.LIVE.

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Яких результатів команда досягла в сезоні 2025/2026

У межах Української Прем’єр-ліги команда зіграла 37 поєдинків і здобула 14 перемог. Ще чотири матчі "Кривбас" провів у Кубку України, де тричі переміг суперників і один раз зазнав поразки.

У сезоні 2025/2026 криворіжці тривалий час трималися серед лідерів чемпіонату, а за підсумками розіграшу посіли сьоме місце.

Ван Леувен має досвід роботи з українськими клубами. До призначення в "Кривбас" він тренував, зокрема, луганську "Зорю" та донецький "Шахтар". Також у його кар’єрі була робота в Нідерландах та інших країнах.

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У клубі подякували фахівцю за співпрацю, професіоналізм і виконану роботу та побажали йому успіхів у подальшій тренерській кар’єрі.

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