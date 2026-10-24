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Главная Спорт Патрик ван Леувен покинул должность главного тренера "Кривбасса"

Патрик ван Леувен покинул должность главного тренера "Кривбасса"

Ua ru
24 октября 2026 15:04
"Кривбасс" уволил Патрика ван Леувена с поста главного тренера
Патрик ван Леувен. Фото: dynamomania.com

Криворожский футбольный клуб "Кривбасс" прекратил сотрудничество с главным тренером Патриком ван Леувеном. Нидерландский специалист возглавил "красно-белых" в июне 2025 года. За это время под его руководством футболисты провели 41 официальный матч в двух турнирах.

Об этом сообщила пресс-служба команды, передает Новини.LIVE.

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Каких результатов команда достигла в сезоне 2025/2026

В рамках Украинской Премьер-лиги команда сыграла 37 матчей и одержала 14 побед. Еще четыре матча "Кривбасс" провел в Кубке Украины, где трижды победил соперников и один раз потерпел поражение.

В сезоне 2025/2026 криворожцы долгое время держались среди лидеров чемпионата, а по итогам розыгрыша заняли седьмое место.

Ван Леувен имеет опыт работы с украинскими клубами. До назначения в "Кривбасс" он тренировал, в частности, луганскую "Зарю" и донецкий "Шахтер". Также в его карьере была работа в Нидерландах и других странах.

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В клубе поблагодарили специалиста за сотрудничество, профессионализм и проделанную работу и пожелали ему успехов в дальнейшей тренерской карьере.

Как сообщали Новини.LIVE, донецкий "Шахтер" потерпел первое поражение в основном этапе Лиги чемпионов сезона 2026/2027, уступив миланскому "Интеру" со счётом 0:1. Единственный гол на 77-й минуте забил Карлос Аугусто после передачи бывшего игрока "горняков" Генриха Мхитаряна. После поражения украинская команда опустилась на 17-е место в турнирной таблице.

Как сообщали Новини.LIVE, киевское "Динамо" уволило Игоря Костюка с поста главного тренера после поражения от житомирского "Полесья" со счётом 1:3 в девятом туре УПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера до ближайших матчей назначен Мацей Кендзьорек.

Кривой Рог спорт футбол Кривбасс чемпионат
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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