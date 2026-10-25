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Главная Спорт Россия примет чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2030 году

Россия примет чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2030 году

Ua ru
25 октября 2026 17:22
Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2030 года пройдет в Москве iwf.sport
Представители стран-хозяек и члены Исполнительного комитета Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Фото: iwf.sport

Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) утвердил календарь четырёх мировых первенств на 2028–2030 годы. Федерация распределила турниры между четырьмя странами Европы, Азии и Южной Америки, а также определила города, в которых будут соревноваться юноши, юниоры и взрослые спортсмены. Среди принимающих городов — российская столица, которая примет чемпионат среди взрослых в 2030 году.

Об этом сообщает IWF, передает Новини.LIVE.

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Где пройдут чемпионаты мира по тяжелой атлетике

В 2028 году юношеский чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в Приштине, столице Косово. Юниорские соревнования того же года организуют в Каракасе, столице Венесуэлы.

Взрослый чемпионат мира 2029 года примет индийский город Ахмадабад. В следующем году соревнования этой категории пройдут в Москве.

Что заявили в IWF

Генеральный секретарь Международной федерации тяжелой атлетики Хосе Киньонес положительно оценил результаты рассмотрения заявок.

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"Все полученные нами заявки были отличными, и мы уверены, что чемпионаты в ваших странах будут огромным успехом. Также стоит отметить, что три из этих четырёх стран впервые организуют мировое мероприятие IWF — Косово, Венесуэла и Индия. Это свидетельствует о том, что наш вид спорта развивается во всем мире, а проведение наших соревнований является желанным для многих стран планеты", — заявил Хосе Киньонес.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что украинский пожарный Александр Баран победил на чемпионате мира Firefighter Challenge в Лас-Вегасе. Он стал абсолютным чемпионом в мужском индивидуальном зачете с результатом 1:15,76.

Также Новини.LIVE писали, что футбольный клуб "Кривбасс" из Кривого Рога прекратил сотрудничество с главным тренером Патриком ван Леувеном. Нидерландский специалист возглавил команду в июне 2025 года. За время его работы футболисты провели 41 официальный матч в двух турнирах.

Москва Россия тяжелая атлетика чемпионат мира IWF чемпионат
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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