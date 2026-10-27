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Главная Спорт Золото Украины: Макогоненко впервые стала чемпионкой мира по боксу

Золото Украины: Макогоненко впервые стала чемпионкой мира по боксу

Ua ru
27 октября 2026 16:41
Макогоненко выиграла чемпионат мира U19 по боксу instagram.com/kiramakogonenko
Новоиспеченная чемпионка мира по боксу Кира Макогоненко. Фото: instagram.com/kiramakogonenko

Украинская 18-летняя боксерша Кира Макогоненко стала чемпионкой мира среди спортсменок до 19 лет на турнире в черногорской Будве. В финальном поединке 18-летняя представительница Харькова победила китаянку Сируй Ян в весовой категории до 54 кг.

О победе Макогоненко сообщил портал Новини.LIVE.

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Кира Макогоненко
Кира Макогоненко. Фото: instagram.com/kiramakogonenko

Макогоненко выиграла чемпионат мира по боксу

На пути к золотой медали украинка провела три уверенных победных поединка. В четвертьфинале Макогоненко одолела представительницу Венесуэлы Енири Кастильо единогласным решением судей.

В полуфинале украинская боксерша победила итальянку Кесию Реале, которая ранее становилась чемпионкой Европы среди спортсменок до 17 лет.

В решающем поединке Макогоненко встретилась с китаянкой Сируй Ян и выиграла со счетом 4:1.

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18-летняя боксерша в 2021 году стала чемпионкой Европы в весовой категории до 42 кг, победив в финале представительницу России.

Макогоненко также выступала на боксерском вечере второго боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Поскольку бой был выставочным, он завершился без результата.

В марте 2026 года украинка дебютировала в профессиональном боксе на турнире Rising Stars, организованном промоутерской компанией Усика. Ее соперницей стала Полина Довгинка, которую Кира победила единогласным решением судей.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что нападающий "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн стал обладателем "Золотого мяча" 2026 года. Для 33-летнего футболиста эта награда стала первой в карьере.

Также Новини.LIVE писал, что Москва получила право провести чемпионат мира по тяжелой атлетике 2030 года. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики.

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Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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