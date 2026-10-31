Польський фахівець Артур Ренковскі. Фото: instagram.com/1910radomiak/

Тренерський штаб київського "Динамо" поповнився ще одним польським спеціалістом. До команди Мацея Кендзьорека приєднався 28-річний Артур Ренковскі, який раніше працював асистентом головного тренера польського "Радом'яка" Бруну Балтазари.

Про це повідомляє Sport.ua, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про нового тренера "Динамо"

За наявною інформацією, Ренковскі залишив "Радом'як" 21 жовтня. Минулого тижня з цього польського клубу до київської команди також перейшов Даніель Войташ.

Наразі "Динамо" має 19 очок після десяти турів Української Прем'єр-ліги та посідає четверте місце в турнірній таблиці.

У Кубку України кияни завершили виступи на стадії 1/8 фіналу. Команда поступилася донецькому "Шахтарю" з рахунком 0:3.

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