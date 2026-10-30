Український футболіст Георгій Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11

Український півзахисник Георгій Судаков відзначився голом у чвертьфіналі Кубка португальської ліги проти "Жіл Вісенте". Його м’яч допоміг лісабонцям здобути перемогу з рахунком 4:1 та вийти до фіналу чотирьох турніру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook футбольного клубу.

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Як Судаков забив гол за "Бенфіку"

Українець відзначився на 40-й хвилині зустрічі, подвоївши перевагу господарів. Після комбінації за участю партнерів Судаков отримав м’яч перед штрафним майданчиком і пробив у нижню частину воріт.

Для українського півзахисника це другий гол за "Бенфіку" в сезоні 2026/27.

Загалом лісабонці перемогли з рахунком 4:1. Ще двічі у складі господарів забив Д. Лукебакіо — на 36-й та 54-й хвилинах. Також голом відзначився Х. Дуран (81′). Єдиний м’яч "Жіл Вісенте" забив А. Лаусен (56′).

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Скільки голів Судаков забив за "Бенфіку" цього сезону

Вперше в сезоні 2026/27 Судаков забив 11 жовтня в матчі чемпіонату Португалії проти "Віторії Гімараєш". Тоді "Бенфіка" перемогла з рахунком 2:0.

Перемога над "Жіл Вісенте" дозволила лісабонському клубу кваліфікуватися до фіналу чотирьох Кубка португальської ліги.

Раніше Новини.LIVE писали, що 28 жовтня український футболіст Владислав Вакула підписав контракт із болгарською "Фратрією", яка виступає у другому дивізіоні країни. Угоду уклали 26 жовтня 2026 року, однак на момент публікації клуб офіційно не оголошував про трансфер.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 27 жовтня донецький "Шахтар" переміг київське "Динамо" з рахунком 3:0 у матчі 1/8 фіналу Кубка України. Кияни більшу частину зустрічі провели в меншості після вилучення Тараса Михавка на 30-й хвилині.