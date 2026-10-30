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Главная Спорт Судаков во второй раз в этом сезоне забил гол за "Бенфику"

Судаков во второй раз в этом сезоне забил гол за "Бенфику"

Ua ru
30 октября 2026 14:33
Георгий Судаков забил второй гол за «Бенфику» в сезоне 2026/27 instagram.com/sudakov_11
Украинский футболист Георгий Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11

Украинский полузащитник Георгий Судаков отличился голом в четвертьфинале Кубка португальской лиги против "Жил Висенте". Его гол помог лиссабонцам одержать победу со счётом 4:1 и выйти в полуфинал турнира.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook футбольного клуба.

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Как Судаков забил гол за "Бенфику"

Украинец отличился на 40-й минуте встречи, удвоив преимущество хозяев. После комбинации с участием партнеров Судаков получил мяч перед штрафной площадкой и пробил в нижнюю часть ворот.

Для украинского полузащитника это второй гол за "Бенфику" в сезоне 2026/27.

В целом лиссабонцы победили со счётом 4:1. Ещё дважды в составе хозяев забил Д. Лукебакио — на 36-й и 54-й минутах. Также голом отличился Х. Дуран (81′). Единственный мяч "Жил Висенте" забил А. Лаусен (56′).

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Сколько голов Судаков забил за "Бенфику" в этом сезоне

Впервые в сезоне 2026/27 Судаков забил 11 октября в матче чемпионата Португалии против "Витории Гимарайнш". Тогда "Бенфика" победила со счётом 2:0.

Победа над "Жил Висенте" позволила лиссабонскому клубу выйти в полуфинал Кубка португальской лиги.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 28 октября украинский футболист Владислав Вакула подписал контракт с болгарской "Фратрией", выступающей во втором дивизионе страны. Соглашение было заключено 26 октября 2026 года, однако на момент публикации клуб официально не объявлял о трансфере.

Также Новини.LIVE сообщали, что 27 октября донецкий "Шахтер" победил киевское "Динамо" со счётом 3:0 в матче 1/8 финала Кубка Украины. Киевляне большую часть встречи провели в меньшинстве после удаления Тараса Михавка на 30-й минуте.

футбол Португалия Бенфика Георгий Судаков победа
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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