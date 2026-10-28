Футболист Владислав Вакула. Фото: shakhtar.com

Украинский полузащитник Владислав Вакула подписал контракт с болгарским клубом «Фратрия», выступающим во втором дивизионе страны. Соглашение было заключено 26 октября 2026 года. При этом на момент публикации в социальных сетях болгарского клуба не было официального объявления о подписании контракта.

Об этом сообщает sport.ua, передает Новини.LIVE.

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Что известно о мобилизации футболиста

В августе сообщалось, что Вакулу мобилизовали в Вооруженные силы Украины.

По информации Sport.ua, после того как футболиста задержали представители ТЦК во Львове, он прошел военно-медицинскую комиссию и был направлен в учебный центр для подготовки.

Последним клубом Вакулы перед переходом в "Фратрию" была луганская "Заря", которую он покинул летом 2026 года. В болгарской команде также играет украинский полузащитник Тимур Кораблин.

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На протяжении своей карьеры Вакула выступал за "Сталь", "Мариуполь", "Десну", "Ворсклу", "Черноморец", "Полесье" и донецкий "Шахтер".

Как сообщали Новини.LIVE, бывший полузащитник молодежных сборных Украины Владислав Вакула был задержан работниками ТЦК во Львове. После прохождения военно-врачебной комиссии 27-летнего футболиста направили в учебный центр для базовой общевойсковой подготовки. После ее завершения Вакулу должны направить в одно из подразделений ВСУ.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, Владислав Вакула находился во Львове в отпуске, когда его остановили представители ТЦК. По информации Telegram-канала Inside UPL, на момент задержания футболист мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. После проверки документов и прохождения военно-врачебной комиссии его направили в учебный центр для базовой общевойсковой подготовки.