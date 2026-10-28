Раніше мобілізований ексгравець Шахтаря Вакула перейшов до клубу в Болгарії
Український півзахисник Владислав Вакула підписав контракт із болгарською "Фратрією", яка виступає у другому дивізіоні країни. Угоду уклали 26 жовтня 2026 року. Водночас офіційного оголошення про підписання контракту в соціальних мережах болгарського клубу на момент публікації не було.
Про це повідомляє sport.ua, передає Новини.LIVE.
Що відомо про мобілізацію футболіста
У серпні повідомлялося, що Вакулу мобілізували до Збройних сил України.
За інформацією Sport.ua, після того як футболіста затримали представники ТЦК у Львові, він пройшов військово-лікарську комісію та був направлений до навчального центру для підготовки.
Останнім клубом Вакули перед переходом до "Фратрії" була луганська "Зоря", яку він залишив улітку 2026 року. У болгарській команді також грає український півзахисник Тимур Кораблін.
Протягом кар’єри Вакула виступав за "Сталь", "Маріуполь", "Десну", "Ворсклу", "Чорноморець", "Полісся" та донецький "Шахтар".
Як повідомляли Новини.LIVE, колишнього півзахисника молодіжних збірних України Владислава Вакулу затримали працівники ТЦК у Львові. Після проходження військово-лікарської комісії 27-річного футболіста направили до навчального центру для базової загальновійськової підготовки. Після її завершення Вакулу мають направити до одного з підрозділів ЗСУ.
Як повідомляли Новини.LIVE раніше, Владислав Вакула перебував у Львові у відпустці, коли його зупинили представники ТЦК. За інформацією Telegram-каналу Inside UPL, на момент затримання футболіст міг бути у стані алкогольного сп’яніння. Після перевірки документів і проходження військово-лікарської комісії його направили до навчального центру для базової загальновійськової підготовки.