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Головна Спорт Раніше мобілізований ексгравець Шахтаря Вакула перейшов до клубу в Болгарії

Раніше мобілізований ексгравець Шахтаря Вакула перейшов до клубу в Болгарії

Ua ru
28 жовтня 2026 20:30
Мобілізований Владислав Вакула перейшов до болгарської Фратрії shakhtar.com
Футболіст Владислав Вакула. Фото: shakhtar.com

Український півзахисник Владислав Вакула підписав контракт із болгарською "Фратрією", яка виступає у другому дивізіоні країни. Угоду уклали 26 жовтня 2026 року. Водночас офіційного оголошення про підписання контракту в соціальних мережах болгарського клубу на момент публікації не було.

Про це повідомляє sport.ua, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про мобілізацію футболіста

У серпні повідомлялося, що Вакулу мобілізували до Збройних сил України.

За інформацією Sport.ua, після того як футболіста затримали представники ТЦК у Львові, він пройшов військово-лікарську комісію та був направлений до навчального центру для підготовки.

Останнім клубом Вакули перед переходом до "Фратрії" була луганська "Зоря", яку він залишив улітку 2026 року. У болгарській команді також грає український півзахисник Тимур Кораблін.

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Протягом кар’єри Вакула виступав за "Сталь", "Маріуполь", "Десну", "Ворсклу", "Чорноморець", "Полісся" та донецький "Шахтар".

Як повідомляли Новини.LIVE, колишнього півзахисника молодіжних збірних України Владислава Вакулу затримали працівники ТЦК у Львові. Після проходження військово-лікарської комісії 27-річного футболіста направили до навчального центру для базової загальновійськової підготовки. Після її завершення Вакулу мають направити до одного з підрозділів ЗСУ.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, Владислав Вакула перебував у Львові у відпустці, коли його зупинили представники ТЦК. За інформацією Telegram-каналу Inside UPL, на момент затримання футболіст міг бути у стані алкогольного сп’яніння. Після перевірки документів і проходження військово-лікарської комісії його направили до навчального центру для базової загальновійськової підготовки.

спорт футбол Болгарія мобілізація ТЦК та СП
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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