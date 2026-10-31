Тарас Богдан на Чемпіонаті світу 2026 з армрестлінгу. Фото: facebook.com/lvivarmwrestling

Український спортсмен Тарас Богдан здобув перемогу над представником Росії на чемпіонаті світу з армрестлінгу. Поєдинок відбувся в молодіжній категорії до 70 кг на ліву руку. Попри потужний початок суперника, українець зумів переломити хід боротьби та перемогти.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Тарас Богдана в Instagram.

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Тарас Богдан переміг росіянина на ЧС з армрестлінгу

Змагання проходили в Індії, де Тарас Богдан зустрівся з російським армрестлером Артуром Варелджяном. Спортсмени змагалися в молодіжній ваговій категорії до 70 кг. Для поєдинку була обрана ліва рука.

Відразу після старту змагань росіянин почав активно тиснути на суперника. Артур Варелджян потужно натиснув на руку українця та поступово тягнув її у свій бік, намагаючись схилити перебіг боротьби на власну користь.

Однак Тарас Богдан витримав цей натиск і не дозволив супернику завершити поєдинок на свою користь. Український спортсмен зумів переломити хід боротьби, перехопив ініціативу та сам почав дотискати опонента.

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У результаті Богдану вдалося подолати опір Артура Варелджяна та вирвати перемогу в представника Росії.

"Дуже важливий і дуже емоційний поєдинок для мене", — написав Тарас Богдан на своїй сторінці в Instagram.

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