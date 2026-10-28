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Головна Спорт NAVI обіграла російську Spirit і вийшла у плей-оф PGL Masters Bucharest 2026

NAVI обіграла російську Spirit і вийшла у плей-оф PGL Masters Bucharest 2026

Ua ru
28 жовтня 2026 22:59
NAVI перемогла Spirit і вийшла у плей-оф PGL Masters Bucharest 2026 NAVI
Гравці команди NAVI. Фото: NAVI

Українська команда NAVI бізнесмена Максима Кріппи з CS2 обіграла російську Spirit із рахунком 2:1 у вирішальному матчі групового етапу PGL Masters Bucharest 2026 та забезпечила собі місце у плей-оф турніру. Spirit посідає першу сходинку світового рейтингу HLTV.org.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Як NAVI пройшла груповий етап PGL Masters Bucharest 2026

NAVI завершила груповий етап із результатом 3:2. У першому матчі команда перемогла G2 з рахунком 2:0, а згодом здолала бразильську FURIA, вигравши на двох картах — Ancient (13:10) та Dust II (13:5).

NAVI обіграла російську Spirit і вийшла у плей-оф PGL Masters Bucharest 2026 - фото 1
Гравці команди NAVI. Фото: NAVI

У третьому раунді Народжені Перемагати програли BB із рахунком 0:2, однак зуміли повернутися до боротьби за вихід у наступну стадію та перемогти Spirit.

Плей-оф PGL Masters Bucharest 2026 пройде з 29 до 31 жовтня. Фінальна стадія відбудеться за системою Single Elimination, також запланований матч за третє місце.

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спорт Змагання Кіберспорт спортсмен Максим Кріппа
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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