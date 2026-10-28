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Главная Спорт NAVI обыграла российскую Spirit и вышла в плей-офф PGL Masters Bucharest 2026

NAVI обыграла российскую Spirit и вышла в плей-офф PGL Masters Bucharest 2026

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28 октября 2026 22:59
NAVI обыграла Spirit и вышла в плей-офф PGL Masters Bucharest 2026 NAVI
Игроки команды NAVI. Фото: NAVI

Украинская команда NAVI бизнесмена Максима Криппы по CS2 обыграла российскую Spirit со счётом 2:1 в решающем матче группового этапа PGL Masters Bucharest 2026 и обеспечила себе место в плей-офф турнира. Spirit занимает первую строчку мирового рейтинга HLTV.org.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Как NAVI прошла групповой этап PGL Masters Bucharest 2026

NAVI завершила групповой этап с результатом 3:2. В первом матче команда победила G2 со счётом 2:0, а затем одолела бразильскую FURIA, выиграв на двух картах — Ancient (13:10) и Dust II (13:5).

NAVI обыграла российскую Spirit и вышла в плей-офф PGL Masters Bucharest 2026 - фото 1
Игроки команды NAVI. Фото: NAVI

В третьем раунде "Рожденные, чтобы побеждать" уступили BB со счётом 0:2, однако сумели вернуться в борьбу за выход в следующую стадию и победить Spirit.

Плей-офф PGL Masters Bucharest 2026 пройдет с 29 по 31 октября. Финальная стадия состоится по системе Single Elimination, также запланирован матч за третье место.

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спорт Соревнования Киберспорт спортсмен Максим Криппа
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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