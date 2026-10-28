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Головна Спорт Українка Поліна Халькевич виборола срібло зі скелелазіння

Українка Поліна Халькевич виборола срібло зі скелелазіння

Ua ru
28 жовтня 2026 23:57
Поліна Халькевич здобула срібло етапу Всесвітньої серії зі скелелазіння Донецька ОВА
Спортсменка Поліна Халькевич. Фото: Донецька ОВА

Українська спортсменка Поліна Халькевич виборола срібло етапу Всесвітньої серії зі скелелазіння у дисципліні швидкість, який відбувся в китайському Гуяні. У фіналі 18-річна скелелазка змагалася з чинною срібною призеркою Олімпійських ігор Ден Лічжуань, але поступилася їй.

Про це повідомляє Суспільне Спорт, передає Новини.LIVE.

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Кому українка поступилася в боротьбі за золото

У кваліфікації Халькевич стала єдиною представницею України та показала п’ятий результат серед учасниць, що дозволило їй пройти до плейоф. В 1/8 фіналу українка випередила китаянку Чжан Менлі, подолавши дистанцію за 6,60 секунди. Її суперниця фінішувала за 7,07 секунди.

У чвертьфіналі Халькевич перемогла француженку Капучіне Вільоне, а в боротьбі за вихід до фіналу обійшла багаторазову призерку міжнародних змагань Джін Чімін із Республіки Корея.

У фінальному забігу Ден Лічжуань показала час 6,14 секунди, тоді як українська спортсменка подолала дистанцію за 6,37 секунди. У підсумку Халькевич посіла друге місце.

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Це вже друга срібна медаль українки на рівні Всесвітньої серії у сезоні-2026. Наприкінці травня вона також стала срібною призеркою етапу в іспанському Алькобендасі. Після п’яти етапів Халькевич посідає друге місце в загальному заліку швидкісного скелелазіння. Українка має 2870 очок і поступається лише представниці Індонезії Десак Маде Ріті Кусумі Деві, чемпіонці світу 2023 року.

Упродовж сезону Халькевич також посіла десяте місце на етапі в китайському Уцзяні та двічі фінішувала сьомою — у польському Кракові й французькому Шамоні. У липні спортсменка стала віцечемпіонкою світу серед молоді, а наприкінці серпня посіла шосте місце у швидкісній дисципліні на дорослому чемпіонаті Європи.

Як повідомляли Новини.LIVE, українська борчиня Анастасія Алпєєва стала чемпіонкою світу зі спортивної боротьби. У фіналі вагової категорії до 76 кг, який відбувся в Астані, Казахстан, вона перемогла представницю Індії Каджал із рахунком 8:6. На шляху до золота українка також здолала суперниць із Білорусі та США, а в півфіналі перемогла турецьку спортсменку з рахунком 11:0.

Як повідомляли Новини.LIVE, 18-річна українська боксерка Кіра Макогоненко стала чемпіонкою світу серед спортсменок до 19 років на турнірі в Будві, Чорногорія. У фіналі вагової категорії до 54 кг вона перемогла китаянку Сіруй Ян із рахунком 4:1. До вирішального поєдинку українка здолала венесуелку Єнірі Кастільйо та італійку Кесію Реале.

Китай спорт Змагання світ спортсмени
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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