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Головна Спорт Українка Алпєєва стала чемпіонкою світу з боротьби

Українка Алпєєва стала чемпіонкою світу з боротьби

Ua ru
28 жовтня 2026 18:43
Алпєєва стала чемпіонкою світу з боротьби: результати українки в Астані UWW
Українська борчиня Анастасія Алпєєва. Фото: UWW

Українська борчиня Анастасія Алпєєва здобула золоту медаль чемпіонату світу зі спортивної боротьби, який проходить в Астані, Казахстан. У вирішальній сутичці вагової категорії до 76 кг вона перемогла представницю Індії з рахунком 8:6, завершивши турнір чемпіонкою світу.

Про результат Алпєєвої повідомляє портал Новини.LIVE.

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Анастасия Алпеева
 Анастасія Алпєєва на нагородженні. Фото: UWW

Алпєєва виграла чемпіонат світу з боротьби

На шляху до золотої медалі українська борчиня здолала чотирьох суперниць. Спочатку Алпєєва перемогла представницю Білорусі з рахунком 8:1. Наступною суперницею стала спортсменка зі США, яку українка здолала з результатом 6:4.

У півфіналі Алпєєва впевнено розібралася з представницею Туреччини, перемігши з рахунком 11:0.

У фіналі українка зустрілася з індійською борчинею Каджал. Напружена сутичка завершилася перемогою Алпєєвої з рахунком 8:6.

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 Анастасія Алпєєва на нагородженні. Фото: UWW

Соломія Винник у ваговій категорії до 65 кг та Оксана Лівач у категорії до 50 кг завершили виступи за крок від медалей.

Олександра Хоменець, яка змагалася у ваговій категорії до 57 кг, вибула на стадії чвертьфіналу.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що 18-річна українська боксерка Кіра Макогоненко вперше стала чемпіонкою світу U19. У фіналі турніру в чорногорській Будві вона перемогла китаянку Сіруй Ян із рахунком 4:1.

Також Новини.LIVE писав, що український вогнеборець Олександр Баран став абсолютним чемпіоном світу Firefighter Challenge у Лас-Вегасі. У чоловічому індивідуальному заліку він показав результат 1:15,76 та здобув золоту медаль. Українці також вибороли срібло у віковій категорії 40–44 роки та бронзу в командному Fire Department Showdown.

UWW боротьба вільна боротьба Анастасія Алпєєва Жіноча боротьба
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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