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Главная Спорт Украинка Алпеева стала чемпионкой мира по борьбе

Украинка Алпеева стала чемпионкой мира по борьбе

Ua ru
28 октября 2026 18:43
Алпеева стала чемпионкой мира по борьбе: результаты украинки в Астане UWW
Украинская борчиха Анастасия Алпеева. Фото: UWW

Украинская борчиха Анастасия Алпеева завоевала золотую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Астане, Казахстан. В решающей схватке весовой категории до 76 кг она победила представительницу Индии со счетом 8:6, завершив турнир чемпионкой мира.

О результате Алпеевой сообщает портал Новини.LIVE.

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Анастасия Алпеева
 Анастасия Алпеева на награждении. Фото: UWW

Алпеева выиграла чемпионат мира по борьбе

На пути к золотой медали украинская борчиха одолела четырех соперниц. Сначала Алпеева победила представительницу Беларуси со счетом 8:1. Следующей соперницей стала спортсменка из США, которую украинка одолела с результатом 6:4.

В полуфинале Алпеева уверенно разобралась с представительницей Турции, победив со счетом 11:0.

В финале украинка встретилась с индийской борчихой Каджал. Напряженная схватка завершилась победой Алпеевой со счетом 8:6.

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Анастасия Алпеева
 Анастасия Алпеева на награждении. Фото: UWW

Соломия Винник в весовой категории до 65 кг и Оксана Ливач в категории до 50 кг завершили выступления в шаге от медалей.

Александра Хоменец, которая соревновалась в весовой категории до 57 кг, выбыла на стадии четвертьфинала.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что 18-летняя украинская боксерша Кира Макогоненко впервые стала чемпионкой мира U19. В финале турнира в черногорской Будве она победила китаянку Сируй Ян со счетом 4:1.

Также Новини.LIVE писал, что украинский пожарный Александр Баран стал абсолютным чемпионом мира Firefighter Challenge в Лас-Вегасе. В мужском индивидуальном зачете он показал результат 1:15,76 и завоевал золотую медаль. Украинцы также завоевали серебро в возрастной категории 40–44 года и бронзу в командном Fire Department Showdown.

UWW борьба вольная борьба Анастасия Алпеева Женская борьба
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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