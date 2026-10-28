Спортсменка Полина Халькевич. Фото: Донецкая ОВА

Украинская спортсменка Полина Халькевич завоевала серебро на этапе Всемирной серии по скалолазанию в дисциплине "скорость", который прошел в китайском Гуяне. В финале 18-летняя скалолазка соревновалась с действующей серебряной призеркой Олимпийских игр Дэн Личжуань, но уступила ей.

Об этом сообщает Суспільне Спорт, передает Новини.LIVE.

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Кому украинка уступила в борьбе за золото

В квалификации Халькевич стала единственной представительницей Украины и показала пятый результат среди участниц, что позволило ей пройти в плей-офф. В 1/8 финала украинка опередила китаянку Чжан Мэнли, преодолев дистанцию за 6,60 секунды. Ее соперница финишировала за 7,07 секунды.

В четвертьфинале Халькевич победила француженку Капучине Вильоне, а в борьбе за выход в финал обошла многократную призерку международных соревнований Джин Чимин из Республики Корея.

В финальном забеге Дэн Личжуань показала время 6,14 секунды, тогда как украинская спортсменка преодолела дистанцию за 6,37 секунды. В итоге Халькевич заняла второе место.

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Это уже вторая серебряная медаль украинки на уровне Всемирной серии в сезоне-2026. В конце мая она также стала серебряной призеркой этапа в испанском Алькобендасе. После пяти этапов Халькевич занимает второе место в общем зачете скоростного скалолазания. У украинки 2870 очков, и она уступает лишь представительнице Индонезии Десак Маде Рити Кусуми Деви, чемпионке мира 2023 года.

В течение сезона Халькевич также заняла десятое место на этапе в китайском Уцзяне и дважды финишировала седьмой — в польском Кракове и французском Шамони. В июле спортсменка стала вице-чемпионкой мира среди молодежи, а в конце августа заняла шестое место в скоростной дисциплине на взрослом чемпионате Европы.

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