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Главная Спорт Украинка Полина Халькевич завоевала серебро в скалолазании

Украинка Полина Халькевич завоевала серебро в скалолазании

Ua ru
28 октября 2026 23:57
Полина Халькевич завоевала серебро на этапе Всемирной серии по скалолазанию Донецкая ОВА
Спортсменка Полина Халькевич. Фото: Донецкая ОВА

Украинская спортсменка Полина Халькевич завоевала серебро на этапе Всемирной серии по скалолазанию в дисциплине "скорость", который прошел в китайском Гуяне. В финале 18-летняя скалолазка соревновалась с действующей серебряной призеркой Олимпийских игр Дэн Личжуань, но уступила ей.

Об этом сообщает Суспільне Спорт, передает Новини.LIVE.

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Кому украинка уступила в борьбе за золото

В квалификации Халькевич стала единственной представительницей Украины и показала пятый результат среди участниц, что позволило ей пройти в плей-офф. В 1/8 финала украинка опередила китаянку Чжан Мэнли, преодолев дистанцию за 6,60 секунды. Ее соперница финишировала за 7,07 секунды.

В четвертьфинале Халькевич победила француженку Капучине Вильоне, а в борьбе за выход в финал обошла многократную призерку международных соревнований Джин Чимин из Республики Корея.

В финальном забеге Дэн Личжуань показала время 6,14 секунды, тогда как украинская спортсменка преодолела дистанцию за 6,37 секунды. В итоге Халькевич заняла второе место.

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Это уже вторая серебряная медаль украинки на уровне Всемирной серии в сезоне-2026. В конце мая она также стала серебряной призеркой этапа в испанском Алькобендасе. После пяти этапов Халькевич занимает второе место в общем зачете скоростного скалолазания. У украинки 2870 очков, и она уступает лишь представительнице Индонезии Десак Маде Рити Кусуми Деви, чемпионке мира 2023 года.

В течение сезона Халькевич также заняла десятое место на этапе в китайском Уцзяне и дважды финишировала седьмой — в польском Кракове и французском Шамони. В июле спортсменка стала вице-чемпионкой мира среди молодежи, а в конце августа заняла шестое место в скоростной дисциплине на взрослом чемпионате Европы.

Как сообщали Новини.LIVE, украинская борчиха Анастасия Алпеева стала чемпионкой мира по спортивной борьбе. В финале весовой категории до 76 кг, который состоялся в Астане, Казахстан, она победила представительницу Индии Каджал со счётом 8:6. На пути к золоту украинка также одолела соперниц из Беларуси и США, а в полуфинале победила турецкую спортсменку со счётом 11:0.

Как сообщали Новини.LIVE, 18-летняя украинская боксерша Кира Макогоненко стала чемпионкой мира среди спортсменок до 19 лет на турнире в Будве, Черногория. В финале весовой категории до 54 кг она победила китаянку Сируй Ян со счётом 4:1. До решающего поединка украинка одолела венесуэлку Енири Кастильо и итальянку Кесию Реале.

Китай спорт Соревнования мир спортсмены
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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