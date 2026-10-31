Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Украинец Тарас Богдан победил россиянина на чемпионате мира по армрестлингу

Украинец Тарас Богдан победил россиянина на чемпионате мира по армрестлингу

Ua ru
31 октября 2026 08:52
Тарас Богдан победил россиянина на ЧМ по армрестлингу facebook.com/lvivarmwrestling
Тарас Богдан на чемпионате мира 2026 года по армрестлингу. Фото: facebook.com/lvivarmwrestling

Украинский спортсмен Тарас Богдан одержал победу над представителем России на чемпионате мира по армрестлингу. Поединок состоялся в юношеской категории до 70 кг на левую руку. Несмотря на мощный старт соперника, украинец сумел переломить ход борьбы и одержать победу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Тараса Богдана в Instagram.

Реклама

Тарас Богдан победил россиянина на ЧМ по армрестлингу

Соревнования проходили в Индии, где Тарас Богдан встретился с российским армрестлером Артуром Варелджяном. Спортсмены соревновались в молодежной весовой категории до 70 кг. Для поединка была выбрана левая рука.

Сразу после начала соревнований россиянин начал активно давить на соперника. Артур Варелджян мощно надавил на руку украинца и постепенно тянул её в свою сторону, пытаясь склонить ход борьбы в свою пользу.

Однако Тарас Богдан выдержал этот натиск и не позволил сопернику завершить поединок в свою пользу. Украинский спортсмен сумел переломить ход борьбы, перехватил инициативу и сам начал давить на оппонента.

Читайте также:

В результате Богдану удалось преодолеть сопротивление Артура Варелджяна и вырвать победу у представителя России.

"Очень важный и очень эмоциональный поединок для меня", — написал Тарас Богдан на своей странице в Instagram.

Новини.LIVE сообщали, что украинская скалолазка Полина Халькевич завоевала серебряную медаль на этапе Всемирной серии по скалолазанию в китайском Гуяне. В финале дисциплины "скорость" 18-летняя спортсменка уступила действующей серебряной призёрке Олимпийских игр Дэн Личжуань. Это уже вторая серебряная награда Халькевич на уровне Всемирной серии в сезоне-2026.

Новини.LIVE писали, что украинская команда NAVI одержала победу над российской Spirit со счётом 2:1 в решающем матче группового этапа PGL Masters Bucharest 2026. Благодаря этому результату команда завершила групповой этап с тремя победами и двумя поражениями и вышла в плей-офф. Финальная часть турнира пройдет с 29 по 31 октября по системе Single Elimination.

спорт Соревнования чемпионат мира армрестлинг победа Украинские спортсмены
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации