Тарас Богдан на чемпионате мира 2026 года по армрестлингу. Фото: facebook.com/lvivarmwrestling

Украинский спортсмен Тарас Богдан одержал победу над представителем России на чемпионате мира по армрестлингу. Поединок состоялся в юношеской категории до 70 кг на левую руку. Несмотря на мощный старт соперника, украинец сумел переломить ход борьбы и одержать победу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Тараса Богдана в Instagram.

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Тарас Богдан победил россиянина на ЧМ по армрестлингу

Соревнования проходили в Индии, где Тарас Богдан встретился с российским армрестлером Артуром Варелджяном. Спортсмены соревновались в молодежной весовой категории до 70 кг. Для поединка была выбрана левая рука.

Сразу после начала соревнований россиянин начал активно давить на соперника. Артур Варелджян мощно надавил на руку украинца и постепенно тянул её в свою сторону, пытаясь склонить ход борьбы в свою пользу.

Однако Тарас Богдан выдержал этот натиск и не позволил сопернику завершить поединок в свою пользу. Украинский спортсмен сумел переломить ход борьбы, перехватил инициативу и сам начал давить на оппонента.

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"Очень важный и очень эмоциональный поединок для меня", — написал Тарас Богдан на своей странице в Instagram.

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