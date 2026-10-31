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Главная Спорт Тренерский штаб "Динамо" пополнился польским специалистом

Тренерский штаб "Динамо" пополнился польским специалистом

Ua ru
31 октября 2026 14:12
"Динамо" назначило четвертого польского тренера: кто присоединился к тренерскому штабу instagram.com/1910radomiak/
Польский специалист Артур Ренковски. Фото: instagram.com/1910radomiak/

Тренерский штаб киевского "Динамо" пополнился ещё одним польским специалистом. К команде Мацея Кендзьорека присоединился 28-летний Артур Ренковски, который ранее работал ассистентом главного тренера польского "Радомьяка" Бруно Балтазари.

Об этом сообщает Sport.ua, информирует Новини.LIVE.

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Что известно о новом тренере «Динамо»

По имеющейся информации, Ренковски покинул "Радомьяк" 21 октября. На прошлой неделе из этого польского клуба в киевскую команду также перешел Даниэль Войташ.

На данный момент "Динамо" имеет 19 очков после десяти туров Украинской Премьер-лиги изанимает четвертое место в турнирной таблице.

В Кубке Украины киевляне завершили выступления на стадии 1/8 финала. Команда уступила донецкому "Шахтеру" со счётом 0:3.

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Киев спорт футбол Динамо тренер
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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