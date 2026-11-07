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Головна Спорт Білорусь не допустили до чемпіонату світу з хокею-2027

Білорусь не допустили до чемпіонату світу з хокею-2027

Ua ru
7 листопада 2026 18:45
Білорусь не допустили до чемпіонатів світу з хокею у 2027 році росЗМІ
Збірна Білорусі з хокею. Фото: росЗМІ

Чоловічі збірні Білорусі не братимуть участі в дорослому та юніорському чемпіонатах світу з хокею у 2027 році. Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) частково задовольнила апеляцію Білоруської асоціації хокею, однак не знайшла підстав для негайного повернення команд до змагань.

Про це повідомляє IIHF, інформує Новини.LIVE.

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Чому Білорусь не допустили до чемпіонату світу

Дисциплінарна рада IIHF частково задовольнила апеляцію Білоруської асоціації хокею на попереднє рішення Ради від 27 липня 2026 року. Водночас вона підтвердила, що наразі немає правових підстав для негайної реінтеграції білоруських команд.

Під час розгляду врахували поточні спортивні та організаційні домовленості, структуру змагань, розклади, продаж квитків і планування сезону 2027 року.

Що в IIHF сказали про участь Росії

Окремо у федерації прокоментували ситуацію з російськими командами. Попри незгоду з рішенням Спортивного арбітражного суду (CAS), IIHF заявила, що вживає необхідних заходів для його виконання.

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Наразі IIHF вивчає можливі шляхи врегулювання ситуації та розпочинає переговори з національними асоціаціями, зокрема з Федерацією хокею Росії. Мета — знайти конструктивний шлях подальшого розвитку світового хокею.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що шведська компанія AJ Products припинила 37-річне партнерство з Міжнародною федерацією хокею на льоду та відмовилася спонсорувати чоловічий чемпіонат світу наступного року. Причиною стало рішення Спортивного арбітражного суду щодо повернення російських команд до міжнародних змагань.

Також Новини.LIVE писали, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував рішення CAS щодо повернення російських національних збірних до міжнародних хокейних змагань. Він закликав світову спільноту домагатися скасування цього рішення та не допускати російських гравців до міжнародного спорту.

Білорусь Хокей Збірна росії з хокею чемпіонат світу Збірна Білорусі з хокею
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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