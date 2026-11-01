Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга виступив проти рішення CAS щодо повернення російських національних збірних до міжнародних хокейних змагань. На його думку, це неприпустимо, він закликає світову спільноту зайняти чітку позицію та не допустити РФ до спорту.

Про він написав у своєму дописі X, передає Новини.LIVE.

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Сибіга відреагував на повернення РФ в міжнародний хокей

За словами очільника МЗС, CAS заплямує лід українською кров'ю, допускаючи повернення російського хокею. Він нагадав, що РФ досі веде війни проти України та не припинила вбивати українців. На його думку, не можна повертати російські команди хокею в міжнародний спорт, адже нічого не змінилось з моменту повномасштабного вторгнення. Він назвав таке рішення неприйнятним.

"Російські національні збірні представляють державу, яка досі веде агресивну війну. Дозвіл їм повернутися зараз надасть Москві міжнародну легітимність, якої вона прагне", — написав він.

Він закликав міжнародну спільноту та українських партнерів зайняти чітку позицію щодо цієї ситуації. Йдеться про повторний допуск Росії до міжнародних змагань. Сибіга заявив, що "це ганебне рішення має бути скасоване", адже неможливо ігнорувати факт війни, яку розв'язала РФ та жити звичайне життя.

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"Я також закликаю уряди, які не втратили свого морального компаса, заборонити російським гравцям в'їзд на свою територію", — написав очільник МЗС.

На його думку, РФ має відчувати наслідки за розв'язану війну проти України, у міжнародному спорті в тому числі.

Допис Андрій Сибіги. Скриншот: X

Новини спорту

Ми писали, що збірна України з хокею може втратити місце в елітному дивізіоні чемпіонату світу-2027. Все через повернення хокеїстів РФ до міжнародного спорту. Згідно рішенню CAS, російські спортсмени можуть відновити виступи.

Новини.LIVE інформували, що боксер України Олександр Усик заявив журналістам, що він може повернутись до першої важкої ваги задля поєдинку з американським чемпіоном Девідом Бенавідесом. Він додав, що наразі все його цілі в надважкому дивізіоні досягнуті.