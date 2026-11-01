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Головна Спорт Усик готовий змінити вагову категорію заради поєдинку з Бенавідесом

Усик готовий змінити вагову категорію заради поєдинку з Бенавідесом

Ua ru
1 листопада 2026 13:02
Олександр Усик може повернутися у крузервейт заради бою з Бенавідесом facebook.com/Alexanderusyk
Український боксер Олександр Усик. Фото: facebook.com/Alexanderusyk

Український боксер Олександр Усик розглядає можливість повернення до першої важкої ваги заради поєдинку з американцем Девідом Бенавідесом. Спортсмен зазначив, що вже досягнув своїх цілей у надважкому дивізіоні, а зараз важить близько 96–97 кілограмів.

Про це Усик розповів під час спілкування з журналістами, інформує Новини.LIVE.

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Чому Усик хоче повернутися до першої важкої ваги

За словами українського боксера, він готовий розглянути виступ у крузервейті, якщо матиме таку можливість.

"Але якщо у мене буде можливість на Крузер-Вейт, то я повернуся", — зазначив спортсмен.

Усик також позитивно оцінив потенційний поєдинок із Бенавідесом, назвавши його великим боєм.

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"Це великий бій, тому що Бенавідес — великий чемпіон. Я теж трохи", — пожартував українець.

Коли Усик востаннє виступав у крузервейті

Востаннє Олександр Усик боксував у першій важкій вазі у 2018 році. Тоді він переміг Тоні Беллью та володів усіма основними чемпіонськими поясами цього дивізіону.

Після цього українець перейшов до надважкої ваги, де також здобув чемпіонські титули.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 1 листопада мексиканський боксер Сауль Альварес, відомий як Канело, переміг Крістіана Мбіллі в поєдинку за титул WBC у другій середній вазі. Бій тривав усі 12 раундів, а судді одноголосно віддали перемогу Альваресу. Для Мбіллі ця поразка стала першою в професійній кар'єрі.

Також Новини.LIVE писали, що 18 жовтня британський боксер Даніель Дюбуа переміг Фабіо Вордлі технічним нокаутом у другому раунді та захистив титул чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі. Після поєдинку хорват Філіп Хргович запропонував Дюбуа провести бій за об'єднання чемпіонських поясів.

Олександр Усик бокс бій Давід Бенавідез
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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