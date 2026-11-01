Канело переміг Мбіллі та повернувся на вершину дивізіону WBC

Сауль Альварес (ліворуч) у поєдинку з Крістіаном Мбіллі. Фото: Reuters

Мексиканський боксер Сауль Альварес, на прізвисько "Канело", здобув перемогу над Крістіаном Мбіллі у поєдинку за чемпіонський титул WBC у другій середній вазі. Поєдинок відбувся в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, і завершився після всіх 12 раундів. Судді одноголосно віддали перевагу мексиканцеві з рахунком 115:112, 116:111 та 117:110. Завдяки цьому результату Альварес завоював пояс WBC.

Для нього цей бій став можливістю знову закріпитися серед чемпіонів дивізіону, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Як складався поєдинок

Крістіан Мбіллі почав зустріч активно і намагався нав'язати супернику високий темп, регулярно викидаючи серії ударів. Сауль Альварес поступово адаптувався до манери опонента, частіше відповідав точними контратаками і краще контролював дистанцію. У ході бою мексиканець зумів перехопити ініціативу, а у восьмому раунді його суперник втратив одне очко через удар по потилиці.

У заключних раундах Альварес діяв впевненіше й точніше, зберігши перевагу до фінального гонгу. Мбіллі продовжував боротися, однак змінити хід поєдинку йому не вдалося. Перемога дозволила мексиканцеві здобути титул WBC у другій середній вазі — категорії до 168 фунтів, або близько 76,2 кг.

Для Альвареса цей успіх став важливим етапом після поразки від Теренса Кроуфорда у вересні 2025 року. Мбіллі, у свою чергу, зазнав першої поразки у професійній кар’єрі. Питання щодо наступного суперника Канелозалишається відкритим: серед можливих варіантів спортивні видання називають Хамзу Шираза та Лестера Мартінеса.

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